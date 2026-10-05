Docufilm Tragovi TiÅ¡ine vincitore della sezione film e documentari del 33^ Concorso Artistico Internazionale Amico Rom 2026

Tragovi TiÅ¡ine, I luoghi della sofferenza dei Rom durante la Seconda Guerra Mondiale Ã¨ il docufilm di Veljko Kajtazi e Danijel VeliÄ‡ vincitore della sezione film e documentari del 33^ Concorso Artistico Internazionale Amico Rom 2026, evento che si svolge a Lanciano e organizzato dall'Associazione Them Romano con il sostegno di vari enti.

Il docufilm sarÃ proiettato in esclusiva in Italia il 9 ottobre alle ore 15.00 presso la Sala Lanci della Casa di Conversazione di Lanciano con la traduzione in italiano. Saranno presenti gli autori, a cui il pubblico potrÃ rivolgere domande sul documentario e sul mondo rom, e numerose autoritÃ e personalitÃ sia locali che internazionali. Veljko Kajtazi Ã¨ un parlamentare croato che organizza e promuove la cultura rom a ogni livello nel suo Paese. Un'eccellenza internazionale romanÃ¬. Ãˆ una grande opportunitÃ per conoscere fatti storici occultati o ignorati per lungo tempo. La partecipazione all'evento Ã¨ libera e gratuita.