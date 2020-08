Notte delle stelle poetiche

Serata speciale quella appena trascorsa, la notte di S. Lorenzo sulla terrazza della città nel "Parco Colle del Telegrafo" di Pescara.

Il Poeta Lucio Vitullo - Scrittore, ha presentato la sua ultima rassegna di poesie racchiuse nel libro Tutto in un abbraccio (per sempre). Ad interpretare con voce magistrale la lettura di alcune liriche, l'attrice Sara Iannetti. La serata è stata presentata dalla poetessa e attrice Mariangela D'albenzio in un'atmosfera suggestiva e panoramica della città illuminata. In centinaia le persone presenti che hanno apprezzato l'evento organizzato dall'Associazione Spazio Donna Abruzzo e lo spettacolo delle Perseidi visibili che non hanno deluso le aspettative ei tanti presenti. A conclusione della serata, Barbara Marcucci Insegnante di Yoga dell'Associazione Atman di Pescara, ha condotto un rilassamento Yogico (Shavasana) accompagnata dalle note dell'Embard del Maestro Alex Ñucciotti, il quale in anteprima ha donato a tutti i presenti un'anticipazione di due brani inediti raccolti in un CD di prossima uscita.

La responsabile dell'area Benessere dell'associazione Spazio Donna Abruzzo Pina Pasetti, ha ricordato con emozione la fondatrice dell'associazione Spazio Donna Abruzzo Annarita Rossini (membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Pescara della scorsa legislazione) venuta a mancare due anni fa' e di quanto lei amasse questo luogo magico che definiva "la terrazza di casa"....Inoltre Pina Pasetti ha anche anticipato la notizia che nelle prossime settimane il Comune di Pescara, in memoria della cara Annarita Rossini, inaugurerà una targa lì nel Parco che lei amava tanto. L'associazione Spazio Donna Abruzzo ringrazia pubblicamente il Comune di Pescara per la concessione straordinaria dell'apertura del Parco.