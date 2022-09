Pescara Comix & Games 2022

Ha preso il via quest'oggi la IX edizione del Pescara Comix & Games, con il sottotitolo di “Nuovo Inizio”, giacchè per la prima volta si svolge a Montesilvano, presso il Pala Dean Martin, dopo che le prime otto hanno avuto luogo in una location più piccola e raccolta, il Centro commerciale Arca di Spoltore.

Tantissimi i giovani che hanno preso d'assalto gli stand fin dalle prime ore della mattina, molti i cosplayer, ma ogni generazione era presente: il mondo della Nona Arte davvero non ha età.

Comix Area, Conference Room, Games Zone, Cinema, Esposizioni, Contest e tanto altro a disposizione degli appassionati del genere. Fra i primi ospiti di questa edizione, da segnalare Carmine Di Giandomenico, che in conferenza ha discusso dell'apprezzato lavoro italiano negli Stati Uniti. Era prevista anche la presenza di Davide Gianfelice, purtroppo costretto a casa da un improvviso sciopero dei treni.

Naturalmente diversi i talenti locali in evidenza, fra cui ci piace segnalare il bravissimo disegnatore Joe Kirby, che ha presentato il suo nuovo portfolio a tema robot giapponesi (Jeeg Robot, Mazinga, Goldrake, ecc.).

Grande attesa per i numerosi eventi in programma nella seconda giornata, domani, sabato 10 settembre. Nel pomeriggio due incontri purtroppo quasi in contemporanea: alle 18:30 si parlerà del nuovo percorso dell'Expo Festival, che riunisce le principali fiere del fumetto nazionali, con Gianluca Del Carlo e Nicola D'Olivo (Lucca Comics & Games), Daniele Forcucci (Direttore del Pescara Comix), Paolo Gualdi (San Marino Comics), Andrea Lucchi (Think Comics) e Stefania Signorini (Sindaco di Falconara Marittima per il Falcomics); alle 19 invece Fabrizio De Fabritiis (disegantore, fra gli altri, del più celebre personaggio bonelliano dopo Tex, ovvero Zagor) sarà intervistato da Camillo Chiarieri, scrittore, guida locale, nonchè grande appassionato di fumetti. In serata, poi, l'ormai consueto concerto di Cristina D'Avena e della BimBum Bam Cartoon Band.