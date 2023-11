Liste dâ€™attesa per Neuropschiatria, corteo di Asperger Abruzzo

Con grande dolore dobbiamo annunciare l'ufficialità della terza manifestazione per i disagi della Neuropsichiatria Infantile della Asl Lanciano Vasto Chieti. Ad oggi, dopo ben due manifestazioni fatte, la prima il 6 novembre davanti alla sede della Direzione ASL2 a Chieti e la seconda il 20 novembre davanti alla sede dell'Assessorato della Sanità della Regione Abruzzo a Pescara nessuno ha messo in campo alcuna strategia per abbattere le liste d'attesa (chiuse) per i primi accessi, le liste d'attesa per i test e le liste d'attesa per le restituzioni.

Ad oggi abbiamo ricevuto solo ed esclusivamente una promessa di incontro con la ASL2 da parte dell'Assessore alla Sanità Nicoletta Verì, dal fronte ASL un silenzio assordante ed inquietante.

Asperger Abruzzo ha promesso a tutti che non si fermerà fino a quando non saranno messe in campo strategie tangibili e valide contro:

Le liste d’attesa (e quindi personale competente) Spazi adeguati Stop alla frammentazione già in atto.

Vi diamo quindi appuntamento a lunedì 4 dicembre dalle ore 10 davanti la sede della Sanità Regionale a Pescara in via Conte di Ruvo 74 per iniziare un corteo che si fermerà in piazza Unione, davanti la sede del Presidente della Regione Marco Marsilio dove resteremo fino alle ore 13.00