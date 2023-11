Il FLA 2023 non è ancora finito: martedì 28 novembre l’anteprima nazionale del nuovo romanzo di Donatella Di Pietrantonio

Il FLA 2023 si è concluso poco più di due settimane fa, un’edizione da record che ha portato a Pescara oltre 30.000 spettatori di tutte le fasce di età, eppure il Festival di Libri e Altrecoseè già di ritornocon un evento speciale martedì28 novembrealle ore 21:00:l’Auditorium Flaiano ospiterà infatti la prima presentazione nazionale del nuovo romanzo di Donatella Di Pietrantonio, L’età fragile, proprio nel giorno in cui il libro pubblicato da Einaudiuscirà nelle librerie di tutta Italia. La scrittrice abruzzese,Premio Campiello nel 2017 con L’Arminutae seconda classificata al Premio Strega nel 2021 con Borgo Sud, dialogherà con ildirettore del festivalVincenzo d’Aquino; l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Amanda prende per un soffio uno degli ultimi treni e torna a casa, in quel paese vicino a Pescara da cui era scappata di corsa. A sua madre basta uno sguardo per capire che qualcosa in lei si è spento: i primi tempi a Milano aveva le luci della città negli occhi, ora sembra che desideri soltanto scomparire, si chiude in camera e non parla quasi. Lucia vorrebbe tenerla al riparo da tutto, anche a costo di soffocarla, ma c’è un segreto che non può nasconderle. Sotto il Dente del Lupo, su un terreno che appartiene alla loro famiglia e adesso fa gola agli speculatori edilizi, si vedono ancora i resti di un campeggio dove tanti anni prima è successo un fatto terribile. A volte il tempo decide di tornare indietro: sotto a quella montagna che Lucia ha sempre cercato di dimenticare, tra i pascoli e i boschi della sua età fragile, tutti i fili si tendono. Stretta fra il vecchio padre cosí radicato nella terra e questa figlia piú cocciuta di lui, Lucia capisce che c’è una forza che la attraversa. Forse la nostra unica eredità sono le ferite. Con la sua scrittura scabra, vibratile e profonda, capace di farci sentire il peso di un’occhiata e il suono di una domanda senza risposta, Donatella Di Pietrantonio tocca in questo romanzo una tensione tutta nuova.

Il FLA 2023, organizzato da Mente Locale con la direzione artistica di Vincenzo d’Aquino, è stato realizzato grazieal contributo del Comune di Pescara e al prezioso sostegno del main partner Metamere degli altri partner Barbuscia, Deco eBanca Mediolanum.

L’appuntamento con il FLA 2024 è già fissato: l’edizione numero ventidue del festival si terrà da giovedì 7 a domenica 10 novembre.