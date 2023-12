Volto Santo di Manoppello, al via lavori per recupero facciata e campanile del Santuario

Un intervento di restauro conservativo atteso dal 2016, che permetterà di consolidare e riqualificare il campanile e la facciata della chiesa della Basilica del Volto Santo intitolata a San Michele Arcangelo.

È stato siglato ieri, giovedì 30 novembre, a Manoppello il verbale di consegna lavori, appaltati dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Molise ed aggiudicati all'impresa Samoa Restauri di Pontecagnano Faino, per un investimento complessivo di 360 mila euro di risorse dell'amministrazione del Fondo Edifici di Culto - Pnrr. L'intervento permetterà di sistemare e sostituire, laddove necessario, le lastre del rivestimento bicolore della facciata, di impermeabilizzare il terrazzo di copertura e riparare il degrado degli intonaci interni e anche di mettere in sicurezza il campanile a guglia alto circa 27 metri.

Il complesso religioso risale al 1616. L'ultimo intervento sulla facciata è del 1965 quando la stessa fu decorata su emulazione della Basilica di Collemaggio de L'Aquila, con un importante rivestimento a due elementi lapidei in pietra calcarea bianca e rossa.

Presenti alla consegna lavori, il rettore della Basilica Padre Antonio Gentili, il sindaco e il vicesindaco di Manoppello Giorgio De Luca e Giulia De Lellis, la progettista architetto Rosalia Di Matteo, per il Provveditorato interregionale per Opere pubbliche il direttore dei Lavori, l'architetto Nicola Franchi e il direttore operativo, l'ingegner Luca Aceto, per l'impresa Samoa Restauri Gerardo Caccavo e Florentina Puiu.