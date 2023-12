Tempo di derby in casa Folgore Delfino Curi Pescara

Sarà una domenica di festa nella grande famiglia calcistica Curi. E’ tempo di derby Under 17: la Curi Pescara del presidente Antonio Martorella sfiderà la Folgore del presidente Luciano Zangirolami e dei patron Paluzzi e Liberatore.

Appuntamento di cartello al San Marco per il match tra i 2008, campioni regionale Under 15 22/23, e i 2007, che oggi sono allenati dal tecnico che aveva portato in trionfo proprio i 2008 l’anno scorso: Gianfranco Norscia, che adesso sarà loro avversario. Prima il derby, poi tutti a pranzo insieme, genitori compresi.

L’avvocato Claudio Croce, socio fondatore della Curi Pescara e sempre vicinissimo a tutto il mondo Curi. Da quando è stato eletto consigliere comunale, pur non potendosi dedicare direttamente alla sua creatura, continua a seguirla da vicino con grande passione: “Vogliamo far sentire il mondo Curi una vera comunità. E’ bello vedere che queste due squadre, una in età e una sotto età, stiano lottando per qualificarsi al turno successivo del campionato. Significa che il buon lavoro fatto finora dai tecnici è confermato anche dai risultati. L’idea di avere una squadra sotto età si conferma anche una strategia vincente. Il derby in famiglia sarà l’occasione anche per unire sempre di più i gruppi e le rispettive famiglie, che ci seguono sempre in maniera affettuosa e numerosa. Vogliamo far sentire tutti parte di un’unica famiglia”.

Previsto anche un evento pre gara: “Oltre a darci l’occasione per iniziare i festeggiamenti di Natale con un pranzo subito dopo la partita, a cui prenderanno parte i ragazzi e i loro genitori, il derby sarà l’evento scelto dalla Regione, nella persona del presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri, e del Comune di Pescara, con il sindaco Carlo Masci, per premiare i nostri 2008, che hanno vinto l’anno scorso l’Under 15 e oggi compongono l’Under 17. Come consigliere comunale mi sono adoperato affinché le istituzioni siano presenti per omaggiare la società e i ragazzi. Spero che in campo e sugli spalti si viva il giusto clima agonistico, ma con grande rispetto: questa partita dovrà essere una festa”, aggiunge Croce, che chiude con una postilla su un argomento caro alla società: “Non perdiamo occasione per sensibilizzare tutti i nostri ragazzi della nostra famiglia calcistica sull’importanza del rispetto della donna e della lotta contro la violenza sulle donne”.

GLI APPUNTAMENTI DEL WEEK END

Eccellenza: Santegidiese – Folgore Delfino Curi Pescara, domenica 3 dicembre, ore 14,30;

Under 19 regionali: Folgore Delfino Curi Pescara – Celano, lunedì 4 dicembre, ore 15;

Under 17 regionali: Folgore Delfino Curi Pescara – Curi Pescara, domenica 3 dicembre, ore 11; Renato Curi Delfino Folgore – Ortona, sabato 2 dicembre, ore 18.

Under 15 regionali: Curi Pescara – 2000 Montesilvano, sabato 2 dicembre, ore 15; Durini Pescara – Folgore Delfino Curi Pescara, sabato 2 dicembre, ore 15; Renato Curi Delfino Folgore – Ortona, sabato 2 dicembre, ore 18;

Under 15 provinciali: Renato Curi Delfino Folgore – Folgore Delfino Curi Pescara, lunedì 4 dicembre, ore 15;

Terza Categoria: Nocciano – Curi Pescara, sabato 2 dicembre, ore 14,30.