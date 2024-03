Aperture pasquali per i musei cittadini: gli orari

“Musei cittadini aperti a Pasqua e nel lunedì dell’Angelo per accogliere i turisti e i visitatori che verranno a trascorrere i giorni di festa a Pescara e vorranno approfittare dell’occasione per scoprire il patrimonio culturale custodito nel capoluogo adriatico. Dal Museo dell’Ottocento a Casa Natale d’Annunzio al Museo Cascella, le strutture saranno operative e pronte ad accogliere i nostri ospiti di Pasqua, offrendo un assaggio della stagione di eventi che si sta per aprire”. Lo ha detto l’assessore alla Cultura del Comune di Pescara Maria Rita Carota ufficializzando l’iniziativa.

IL MUSEO DELL’OTTOCENTO, in via Gabriele d’Annunzio, sarà aperto oggi, sabato 30 marzo, il giorno di Pasqua domenica 31 marzo e il Lunedì di Pasquetta, primo aprile, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. Le Tariffe dei biglietti ammontano a 10 euro il prezzo intero; 6 euro per gli over-65; 7 euro per i ragazzi under-26; biglietto ridotto a 3 euro per i bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni; 24 euro costo complessivo ridotto per le famiglie di 4 persone, con due adulti e due bambini; per i soci FAI, Artsupp Card, Treccani X Card, APC Gold Card previsto il 20 per cento di sconto. La visita guidata prevede oltre al biglietto il pagamento di un supplemento di 3 euro. Per prenotare le visite guidate occorre inviare una email a info@museodellottocento.eu, indicando nominativo, contatto telefonico, numero di persone interessate, data e orario.

CASA NATALE D’ANNUNZIO, in corso Manthonè, sarà aperta oggi, sabato 30 marzo, dalle 16 alle 18, con l'Associazione Culturale Musa che organizzerà un laboratorio per bambini, ‘Caccia alle uova nel museo’, all'interno del Museo, riservata a piccoli ospiti di età compresa tra i 5 e i 10 anni, costo attività 10 euro a bambino, con prenotazione obbligatoria al numero whatsapp 3882408406 o alla mail casadannunzio@musabc.it. Per le festività pasquali, inoltre, il Museo sarà aperto per la visita alle stanze della Casa Natale del Vate sabato 30 marzo, dalle 9 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 19); domenica 31 marzo Pasqua, dalle 9 alle 13.30 (ultimo ingresso ore 13); 1° aprile lunedì dell'Angelo, dalle ore 9 alle 13.30 (ultimo ingresso ore 13); martedì 2 aprile, dalle ore 9 alle 13.30 (ultimo ingresso ore 13). Da mercoledì 3 aprile si rispetteranno gli orari regolari consueti, con l'attestazione sul 7 aprile (1°domenica del mese) e sul 25 aprile (festa nazionale) con ingressi gratuiti.

IL MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO, in via delle Caserme, e il MUSEO CASCELLA, in via Marconi, resteranno chiusi domenica 31 marzo (Pasqua) e saranno aperti lunedì 1° aprile (Lunedì dell'Angelo) dalle 16 alle 20. Per informazioni è possibile chiamare il numero 085 4510026 (int. 1) / 393 9374212 | e-mail museo@gentidabruzzo.it

IMAGO MUSEUM, in corso Vittorio Emanuele, sarà aperto oggi, sabato 30 marzo, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20; domenica 31 marzo, Pasqua, sarà chiuso al mattino, e aperto nel pomeriggio dalle 16 alle 20; lunedì dell’Angelo, primo aprile, apertura regolare per l’intera giornata, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20. Martedì 2 aprile, museo chiuso.

CLAP MUSEUM, in via Nicola Fabrizi, sarà aperto oggi, sabato 30 marzo, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20; domenica 31 marzo, Pasqua, sarà chiuso al mattino, e aperto nel pomeriggio dalle 16 alle 20; lunedì dell’Angelo, primo aprile, apertura regolare per l’intera giornata, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20.

IL MUSEO PAPARELLA-TRECCIA DEVLET, in via Regina Margherita-Villa Urania, nei giorni di Pasqua e del Lunedì dell’Angelo, 31 marzo e primo aprile, sarà aperto al pubblico dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.