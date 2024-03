Maura Prosperi in mostra al 16 Civico dal 6 aprile al 4 maggio

Lo spazio indipendente 16Civico di Pescara presenta la mostra “Le stanze della mente” di Maura Prosperi, a cura di Danio Ruffini. Appuntamento dal 6 aprile al 4 maggio. L'esposizione, che verrà inaugurata sabato 6 aprile alle ore 18.30, è un itinerario nelle visioni dell'artista pescarese esplorante il fantastico e l’onirico con gesto squisitamente materiale, sempre attento alle sollecitazioni visive della comunicazione contemporanea.

Fluorescenze, rifrazioni, irrorazioni, riflessioni, iridescenze vengono riprodotte per la curiosità che ingenerano, nel cosciente contrasto tra l’artificialità di cui sono sintomo e la naturalezza essenziale connaturata nei soggetti riprodotti. Metafora della struttura mentale individuata dall’artista nella propria psiche sono le stanze; ospiti involontari di un gioco di simulazioni in cui ciò che è contenuto ostende l’astratto e l’invisibile, dove il senza forma viene temporaneamente racchiuso nei profili di una sagoma che palpiti in chi la osservi. Il sogno è modellato con mano per divenire realtà. È così che varcata la porta di 16 Civico ci ritroviamo in uno spazio neutro, via d’accesso per le tre camere psicologiche. Sono ambienti senza nome e ordine, percorribili a gusto ma che per semplice praticità denominiamo stanza 1, 2 e 3.

Maura Prosperi nasce a Pescara nel 1996 e si laurea in pittura all'Accademia di Belle Arti di Roma. Nel 2022 rappresenta lo stand Exibart per Arte in Nuvola a Roma e partecipa alle mostre SENZATITOLO presso Cosmo e Morfogenesi a Palazzo Odescalchi. Nel 2023 espone a Essenziale di START Saluzzo per Paratissima ed è tra i vincitori di Contemporanea Prize presso il Palazzo Ducale di Tagliacozzo. Tramite materiali sintetici, luminescenti e olografici, compie l'analisi di un mondo speculare alla realtà, un sottosopra ricco di elementi onirici che emergono materializzandosi nella dimensione sensoriale.