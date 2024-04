Domani pomeriggio alle ore 15 e alle ore 17, presso il museo La Civitella a Chieti, i bambini scopriranno come trasformare verdure, frutti e spezie in meravigliosi acquarelli naturali per dipingere su carta.

L'atelier creativo è pensato per bambini dai 5 anni in su e famiglie.

Il costo delle attività e è pari a € 10 a bambino e i genitori hanno l'ingresso gratuito al Museo

Prenotazione obbligatoria: al 3714441641

Chiama ora