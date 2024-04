Scuola via Cavour chiusa per il Giro d'Abruzzo, critiche da Giampietro

“Il Comune di Pescara annuncia candidamente di aver deciso che martedì la scuola elementare di via Cavour chiuderà. Perché? Perché passerà il Giro d’Abruzzo, manifestazione programmata per tempo, sul cui percorso condiviso da tempo con la giunta Masci ci sono diverse scuole delle quali, evidentemente, sindaco e assessori si erano dimenticati. E allora che si fa? Si chiude la scuola, una scuola pubblica dell’obbligo, come se fosse l’ultimo degli inciampi di una città”.

È la critica che il capogruppo del Pd Piero Giampietro (foto) rivolge all'amministrazione dopo la sua decisione di sospendere le attività didattiche nel plesso scolastico di via Cavour in occasione del passaggio del Giro d'Abruzzo martedì 9 aprile.