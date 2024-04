Successo di pubblico per la mostra “L’Usarci incontra l’Arte”: i premiati

È andato oltre le aspettative il successo della mostra “L’Usarci incontra l’Arte”, rassegna nazionale di opere di pittura, scultura e fotografia che ha animato nell’ultimo fine settimana gli spazi dell’Aurum ed è stata patrocinata da Comune e Regione. Agenti di commercio da tutta Italia hanno infatti raggiunto Pescara per esporre le proprie opere e partecipare al concorso, ma è stato possibile aderire anche per quanti non esercitino la professione.

Protagonista dell’evento è stata dunque, per iniziativa di Usarci-Larac Abruzzo-Molise (Unione sindacati Agenti e Rappresentanti di commercio italiani), una categoria professionale che conta in Italia un numero straordinario di operatori e che si distingue per un forte senso di appartenenza e per l’apertura a iniziative sociali, culturali e di solidarietà. Dopo il vernissage di sabato mattina, nel pomeriggio di ieri 14 aprile il comitato di esperti - coordinato dal responsabile artistico Luigi Grandoni - ha reso noti i nomi degli autori prescelti nelle tre sezioni, autori che hanno ricevuto i riconoscimenti in un’affollata Sala Tosti. I premi sono stati consegnati dal presidente nazionale di Usarci-Larac Giovanni Di Pietro, da Bruno Rossi e da Luigi Grandoni.

I premiati:

Paolo Gilmozzi è risultato il vincitore della sezione Pittura;

Vittorio di Boscio, nella sezione gli amici degli agenti, si è affermato con l’opera più originale sul tema della pace;

Vincitore nella sezione fotografia Masssimiliano Paolini, non presente a Pescara per un impedimento dell’ultima ora.

“La prospettiva – ha detto il presidente territoriale dell’Usarci-Larac, Buno Rossi – è quella di istituzionalizzare il premio e per questo chiedo alle autorità locali di essere vicine a questa iniziativa. Mi preme ringraziare il sindaco Carlo Masci e l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota ch oltre a essere presenti personalmente all’evento hanno dimostrato grande sensibilità riguardo ai temi dell’arte. E’ proprio il caso di dire: appuntamento al prossimo anno!”.