Cartoons On The Bay, Silvia Ziche disegna il manifesto dell’edizione 2024

È Lucrezia, personaggio ironico e irriverente creato da Silvia Ziche, la protagonista del manifesto dell’edizione 2024 di Cartoons On The Bay, International Festival of Animation, Transmedia and Meta-Arts. “Mi sono divertita a mettere in comunicazione Pulcinella e Lucrezia, il mio personaggio, a creare un legame e un gioco di sguardi tra loro, e poi tra loro e chi guarderà il manifesto, in modo da coinvolgerlo e trascinarlo nel mondo colorato dei cartoons” dichiara l’artista. Illustratrice e disegnatrice, Silvia Ziche pubblica le prime tavole su Linus nel 1987.

Approda poi sulle pagine di Cuore, Smemoranda, Topolino, Comix. Collabora con diverse case editrici. Il suo personaggio più recente, Lucrezia, appare settimanalmente sulle pagine di Donna Moderna e, saltuariamente, in libreria. Cartoons On The Bay, diretto da Roberto Genovesi, promosso da Rai e organizzato da Rai Com, si svolgerà a Pescara tra il 29 maggio e il 2 giugno.