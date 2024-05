Al 16civico la personale di Alessia Armeni “Il bacio della pantera”

Dal 18 maggio al 22 giugno lo spazio espositivo indipendente 16civico, in collaborazione con l’associazione Opus, ospiterà la personale di Alessia Armeni “Il bacio della pantera”, a cura di Matteo Di Cintio e Piotr Hanzelewicz. Il titolo rimanda all’omonimo film del 1942 diretto da Jacques Tourneur, che narra i tormenti “stregoneschi” della protagonista Irena, costretta per un’antica maledizione a trasformarsi in pantera ogni qual volta si trovi a provare stati emotivi intensi. Inaugurazione: 18 maggio alle ore 18,30.

La “trasformazione”, nelle sue diverse declinazioni, è al centro della mostra di Alessia Armeni: a tramutare saranno, infatti, le tonalità di colore in rapporto alla variazione della luce, ma anche lo stesso gesto pittorico, nel passaggio dalla riproduzione di elementi architettonici e geometrici alla linearità libera del figurativo. L’esposizione è il risultato di una residenza settimanale svolta dall’artista romana proprio negli ambienti di 16 civico e si compone di un’opera site-specific della serie 24_paintings e di dipinti legati al suo peculiare e coerente percorso artistico.​

Alessia Armeni vive e lavora a Roma. Ha conseguito il diploma in pittura presso l'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano nel 1999. Dal 2009 sviluppa attraverso la pittura e altri media una riflessione sul colore, in particolare attorno al concetto di bianco, come elemento di indagine e rappresentazione di concetti quali il trascorrere del tempo, l'identità, la denominazione. Ha esposto in Italia e all'estero.