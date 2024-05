Maratona di lettura in Open day al Serale Aterno ManthonÃ¨

Per l'apertura delle iscrizioni, il corso serale dell'Istituto Tecnico Statale Aterno-Manthonè di Pescara, rivolto a studenti dai 16 ai 90 anni, organizza un open day in presenza.

L'appuntamento è fissato per giovedì 9 maggio, dalle 17 alle 19.30, nell'aula magna dell'istituto pescarese, in via Tiburtina 202. Un'iniziativa aperta al pubblico esterno, interessato a conoscere i corsi di studio - per ragionieri, ragionieri programmatori e geometri - e gli sbocchi professionali.

In adesione alla campagna nazionale del Maggio dei libri, si inizia con la maratona di lettura di brani in varie lingue: francese, inglese, italiano e spagnolo. I protagonisti saranno studenti di varie classi che leggeranno i loro testi preferiti, a scelta tra poesie, romanzi, canzoni.

L'iniziativa Il Maggio dei Libri è la prosecuzione dell'ultima edizione di Libriamoci, a cui il corso serale anche quest'anno ha aderito, e "vuole celebrare l’importanza della lettura come strumento di conoscenza e consapevolezza, capace di rendere autenticamente liberi" ( www.ilmaggiodeilibri.cepell.it ).

La lettura dei brani sarà intervallata da testimonianze di ex studenti che racconteranno le loro esperienze post diploma, illustrando la spendibilità del titolo conseguito nel mondo del lavoro.