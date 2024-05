Francavilla celebra il Giro d'Italia con "Arriva il vento rosa" all'Auditorium Sirena

Tutto pronto per il primo evento del 2024 organizzato dall'associazione culturale CityLights, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Francavilla al Mare. Verrà celebrato il Giro d'Italia, in occasione della tappa in città, con "Arriva il vento rosa". Appuntamento domenica 12 maggio a partire dalle ore 18 nell'Auditorium Sirena. La piéce sarà a ingresso libero, è gradita la prenotazione al 366/2669743.

Come spiega il presidente Filippo Montefusco, “Racconteremo la storia del Giro d'Italia, dei suoi mitici campioni (da Girardengo a Marco Pantani), attraverso le cronache di grandi scrittori (da Buzzati a Curzio Malaparte) e di numeri uno del giornalismo (da Montanelli a Sergio Zavoli). Tante immagini e le canzoni di Paolo Conte, Gino Paoli e di altri famosi musicisti, che hanno cantato gli 'eroi' delle due ruote, accompagneranno il filo rosso del racconto”.