Europee, Dâ€™Ambrosio (Fratelli d'Italia) lancia da Pescara la sua candidatura

«Riscatto, speranza e futuro. Tre grandi sfide, per l’Abruzzo, il Mezzogiorno e l'Italia. A dispetto di pregiudizi e luoghi comuni che contraddistinguono spesso le aree interne e i suoi giovani». E’ partita ieri da Pescara la campagna elettorale di Nicola D’Ambrosio, candidato di Fratelli d’Italia nella circoscrizione Italia Meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria). D’Ambrosio, 33 anni, è tra i più giovani candidati italiani nelle liste per le Europee dei prossimi 8-9 giugno, e si dice «pronto a portare in Europa le voci e le istanze» della ‘sua’ generazione, forte anche degli anni di rappresentanza studentesca in università con Azione Universitaria, di cui è Presidente Nazionale. «A dispetto dei tanti luoghi comuni che ci dipingono come giovani pigri, svogliati, disimpegnati, disillusi dalla politica dalla quale cercherebbero di pretendere e non anche di dare, abbiamo le forze migliori per aprire una nuova stagione di riscatto per il nostro territorio», ha rimarcato D’Ambrosio durante una conferenza stampa convocata nel suo comitato elettorale.

Il candidato di FdI non trattiene l’emozione nel riavvolgere il nastro dell’impegno politico: «Ho iniziato la militanza con un volantino in mano tra i corridoi dell’Università d’Annunzio, per realizzare la nostra rivoluzione culturale. Irpino di nascita, ho imparato ad amare questa terra difendendola ad ogni costo». Poi lancia ufficialmente la sfida: «Siamo abituati alle imprese, noi gente di destra. Con FdI abbiamo smontato tutti i pronostici. Anche in Abruzzo, con Marsilio, abbiamo dimostrato che ciò che non era mai stato fatto, oggi si può fare. Insieme scriviamo un piccolo pezzo di storia contro i luoghi comuni che dipingono noi e la nostra terra!».

Alla conferenza, che ha visto la partecipazione degli assessori D’Annuntiis, Verì e Magnacca, e dei consiglieri regionali Campitelli, Verrecchia e Marilena Rossi, sono intervenuti il coordinatore regionale di FdI Etelwardo Sigismondi, i parlamentari abruzzesi Guido Liris e Guerino Testa, e infine Fabio Roscani, eletto in Abruzzo e Presidente di Gioventù Nazionale, che ha voluto rimarcare i grandi risultati ottenuti storicamente dalle strutture giovanili della destra italiana in Abruzzo, soprattutto all’interno delle università. Il sostegno è giunto, poi, direttamente dal Presidente della Regione Marco Marsilio: «L’Abruzzo può passare ad essere terra di successo e di elezione. Quasi mai, infatti, abbiamo espresso parlamentari europei. Stavolta possiamo farcela, portando in Europa Nicola e confermando quanto le nostre organizzazioni giovanili sappiano forgiare classe dirigente!», ha chiuso il governatore, riconfermato lo scorso marzo alla guida della Regione.