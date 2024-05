Mimmo Sarchiapone, mostra grafica al Ritrovo del Parrozzo

E' stata presentata oggi, 21 maggio, presso Il Ritrovo del Parrozzo, la mostra grafica dell’artista Mimmo Sarchiapone. Le opere dell’artista sono tratte dal video documentario “La grande storia: Aterno Castellamare, Pescara dalle origini al 1926”. Il video documentario è stato curato da Licio Di Biase ed è stato proiettato nella sala del Cinema Massimo. Alle due proiezioni hanno assistito ben 800 persone che hanno apprezzato il video documentario tratto dagli studi storici fatti da Licio di Biase sulla città di Pescara dalle origini.

Proiettare documenti non è stato semplice soprattutto per le immagini della nascita della città quando non era certo possibile scattare delle foto. In soccorso alla realizzazione del documentario, Mimmo Sarchiapone, sollecitato dall’autore, ha raccontato la storia con immagini suggerite dagli accadimenti del passato che hanno fatto nascere l’opera nella mente e poi dalle mani dell’artista.

A salutare gli ospiti presenti Pierluigi Francini, erede e conduttore della ditta D’Amico produttrice del famoso Parrozzo. Francini ha raccontato la storia della sua famiglia che ha portato a far nascere quel luogo, Il Ritrovo del Parrozzo, dove tanti documenti storici sono custoditi e dove sono attualmente esposte le nuove grafiche di Mimmo Sarchiapone.

Licio Di Biase ha raccontato di quanto importante è stata la collaborazione di Sarchiapone alla realizzazione del film documentario che, con le sue opere artistiche, lo ha arricchito di molto.