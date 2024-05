Spoltore in festa per i 100 anni di Luigina Di Marzio: “La calma allunga la vita”

Luigina Di Marzio ha tagliato il traguardo dei 100 anni: è nata infatti a Cappelle sul Tavo il 20 maggio 1924, e ieri è stata raggiunta dalla sindaca di Spoltore Chiara Trulli e dal consigliere Agostino Karaci per gli auguri. Risponde lei al telefono di casa con una lucidità invidiabile. La nuora, Lora, è uscita a fare la spesa. Le ha fatto piacere la visita della sindaca, che però “è dovuta andare via subito, perché aveva un impegno a Loreto”. Amante del mare, il suo prossimo traguardo è già sabato, quando festeggerà il compleanno assieme alla famiglia. Spiega lei stessa che “la festa è sabato in un ristorante sul mare, perché il compleanno è capitato di lunedì e tanti non sarebbero potuti venire”.

Un figlio, due pronipoti di 9 e 5 anni che abitano a Moscufo, lei vive a Spoltore da sempre e ancora adesso aiuta Lora nelle faccende di casa a Villa Raspa. “Sono sempre stata una casalinga, mi piaceva tantissimo fare i dolci”, racconta. Una passione che non le ha impedito di raggiungere il secolo ma “è vero che fanno male”, garantisce. E se ieri “ha mangiato troppo”, torta compresa, oggi a pranzo solo un brodo di verdure. L’amministrazione comunale le ha consegnato una pergamena e un vaso di ortensie bianche . A chi le chiede come è arrivata a 100 anni, Luigina risponde: “La calma allunga la vita”.