Alla Nave di Cascella la terza edizione di "Artisti di strada sordi"

Ieri, 6 luglio, la Nave di Cascella è stata il palcoscenico della terza edizione di "Artisti di strada sordi". Non è stato solo un incontro di talento e creatività, ma un'ode alla diversità e all'inclusione, dove l'arte è diventata un veicolo potente per esprimere emozioni e connettersi con il pubblico.

Presentato da Monica Campoli, conduttrice di LaQ TV, e orchestrato dall'associazione Accessibilità & eventi, guidata da Donatella Ruggeri e Savino Melacarne, entrambi sordi, l'evento ha brillato grazie alla presenza costante dell'interprete Lis Annarita Giancristofaro e alle esibizioni musicali di Luca Ragnone, noto come Alex Di Luca.

L'eclettico gruppo di artisti provenienti da ogni angolo d'Italia ha incantato il pubblico con una varietà di performance: dal virtuosismo del pianista Daniele Gambini e della violoncellista Giulia Mazza, alla magia travolgente di Calogero La Bella, meglio conosciuto come mago Gerry, e l'umorismo di Maurizio Scarpa del Duo Pallina Rossa. Senza dimenticare il mimo Roberto Esposito, il mago Andrew (Andrea Truffa), la ceramista Gerardina Russo e la pittrice Valentina Butera, o il Gruppo Bikers sign di sordi, che hanno portato energia e passione sul palco da Milano, Torino e Rimini.

Non solo intrattenimento puro, ma anche un messaggio di sensibilizzazione, con la partecipazione della Protezione Civile di Pescara, che ha promosso la consapevolezza contro gli incendi boschivi, unendosi al coro di voci per un ambiente più sicuro. Gli "Artisti di strada Sordi" non hanno solo intrattenuto, ma hanno toccato corde emotive, suscitando meraviglia e bellezza tra i presenti.

La Nave di Cascella ha così dimostrato che l'arte è veramente universale, capace di superare ogni barriera linguistica e comunicativa, e di unire le persone in una celebrazione di talento e diversità.