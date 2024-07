Dall'8 al 14 luglio Montesilvano torna ad essere la Capitale del Beach Volley con il Campionato Italiano Assoluto Gold di beach volley. Il beach volley nella nostra regione è in continua crescita, sia per i numeri sia per la qualità del gioco. Il presidente della Fipav Abruzzo, Fabio Di Camillo, ha posto l'accento sullo svolgimento dell'intera settimana di competizioni che si terranno sulla riviera a partire da lunedì 8 e martedì 9 con il campionato under 16 maschile e femminile, e proseguendo il 9 e 10 con il campionato under 18, sempre maschile e femminile. Tra gli atleti di spicco saranno in campo l’abruzzese Claudia Scampoli, Manuel Alfieri e altri atleti di grosso calibro. Paolo Nicolai invece non potrà essere presente perché è a rappresentare l'Italia alle Olimpiadi di Parigi. Le gare si svolgeranno nel tratto di spiaggia libera “Jova Beach” dalle 8.30 alle 20 e si potrà assistere gratuitamente a tutte le 300 partite, occupando i mille posti dello stadio predisposto nell’area per tutta la settimana. Sarà possibile seguire le gare attraverso le dirette di Rai Sport.

Alessandro Pompei, consigliere comunale, ha dichiarato: “Questo è il 4° anno che collaboriamo con la Federazione Italiana Pallavolo e la Fipav Abruzzo per l'organizzazione di eventi importanti e questo della Tappa Gold con assegnazione della coppa Italia del campionato assoluto di Beach Volley è sicuramente un evento importantissimo e di rilievo assoluto. Importantissimo come ha sottolineato il presidente Di Camillo sono le due tappe giovanili che già lo scorso anno hanno avuto grande partecipazione. Straordinario è l'allestimento dell'arena del mare con campo centrale e altri 5 campi, è un momento di grande visibilità per il comune di Montesilvano, con immenso piacere invito tutti a vivere con noi questa bellissima settimana di beach. E' motivo d'orgoglio esserci e vogliamo continuare a farlo grazie alla collaborazione che abbiamo istaurato da anni”.

Adriano Tocco, altro consigliere comunale, ha aggiunto: “Per noi è un grande onore avere questo tipo di collaborazione che va avanti da anni, crediamo che appuntamenti fissi e nella storia dello sport e abbiamo avuto riscontro come il campionato Europeo u 21 vinto dall'Italia 2 anni fa, la tappa gold dello scorso anno e questa che stiamo per vivere sono eventi importanti a livello sportivo e per noi a livello turistico, se si parla di Montesilvano è grazie anche alla Pallavolo, questi sono modi per fare promozione turistica attiva, il binomio sport-turismo è un binomio vincente. Confidiamo nella federazione per la candidatura di eventi a carattere mondiale, ci siamo cimentati in molte discipline diverse con campionati del mondo e perché non ampliare anche con la pallavolo, può essere lungimirante ma pensare in grande ci fa bene”.

Infine Fabio Galli, coordinatore dell'attività territoriale di Beach Volley per la Fipav: “La tappa di Montesilvano che si consolida anno per anno non è seconda a nessuna tappa del campionato beach volley di quest'anno, è al pari della finale di coppa Italia come standard organizzativo, come partecipazione di atleti, di fatto a livello numerico e qualitativo è tutto di grande prestigio e con grande soddisfazione la federazione italiana pallavolo soprattutto il settore beach volley mette una bandierina, speriamo, fissa e duratura sulla cartina geografica a Montesilvano dove svolgere una tappa di alto valore. Ci saranno circa 350 atleti partecipanti nella categoria u 16, u 18 e campionato assoluto, sono atleti che vengono a giocare per un titolo, per uno scudetto e nelle circa 300 partite che avremo sui campi si daranno battaglia”.

foto di Federica Roselli