I Tazenda incantano Montesilvano in una serata a tutta Sardegna [FOTO]

E’ iniziato ieri pomeriggio, al Teatro del Mare di Montesilvano, l’omaggio alla Sardegna con l’evento “Musica, Folklore e Sapori” che ha visto la degustazione di prodotti enogastronomici sardi a cura di Sarda Tellus.it, accompagnata da musica e balli tradizionali e dalla Mostra “No Photo Reposare – V Edizione” allestita dal Coordinamento Giovani Fasi Bye Sardegna e ispirata al brano della tradizione popolare resa immortale proprio dai Tazenda. Un pomeriggio orchestrato dall’aps Dimonios Abruzzo e Molise, coordinata da Giuseppe Pisu, che ha raggiunto l’apice in serata con l’esibizione dei Tazenda.

Tre microfoni, due chitarre acustiche e un pianoforte hanno segnato l’avvio della stagione dei big a Montesilvano. Un trio capace di accorciare le distanze tra palco e platea, ripercorrendo un po' della loro storia musicale fatta di oltre duecento brani, brani indimenticabili che hanno fatto cantare all’unisono tutto il pubblico. Tre diverse personalità che insieme formano un mix davvero esplosivo. Non solo musica al Teatro del Mare, ma anche una forte energia, bellezza, racconti, aneddoti e una grande capacità di trasmettere l’amore e l’attaccamento per la propria terra e per le sue tradizioni.

Foto di Stefano Celiberti