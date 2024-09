A Montesilvano la mostra fotografica “Along the Border” di Chiara Fabbro

Venerdì 13 settembre, alle ore 9.30 nella “Sala Letture” di Palazzo Baldoni a Montesilvano, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Along the Border” di Chiara Fabbro, già protagonista con le sue opere, del Festival delle Culture di Ravenna. Un racconto fotografico dai confini lungo la rotta balcanica, incentrato sulla migrazione e i diritti umani, che rientra nel più ampio progetto “Building relationships through intercultural dialogue for new generations” (Bridge) che l'Azienda Speciale di Montesilvano porta avanti con il comune di Ravenna, entrambi parte di Città del Dialogo.

Esperienze culturali e sportive tra Ravenna e Montesilvano, rivolte a minori stranieri non accompagnati che condividono la promozione di un approccio interculturale delle politiche migratorie e sono inoltre unite dalla comune appartenenza alla rete nazionale SAI – Sistema di accoglienza e integrazione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati. Dopo l'inaugurazione del 13 settembre, la mostra sarà fruibile al pubblico fino al 30 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.