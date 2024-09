Sul sito del Comune di Montesilvano i beneficiari della Carta Dedicata a Te

Sul sito ufficiale del Comune di Montesilvano è visibile l’elenco dei residenti che sono beneficiari della “Carta Dedicata a Te 2024”, trasmesso dall'Inps. A ogni nucleo familiare avente diritto è concesso un contributo economico annuo di 500 euro, versato in un’unica soluzione. Per individuare se il proprio nucleo familiare risulta beneficiario occorre ricercare nell’elenco pubblicato il proprio Protocollo Inps dell’Isee 2024 (codice alfanumerico presente in alto a destra nell'Attestazione DSU/ISEE).

Si precisa che il Comune non è in possesso dei dati relativi alle motivazioni di esclusione dal beneficio, trattandosi di una graduatoria predisposta dall’Inps, sulla base dei criteri di cui al Decreto interministeriale MASAF-MIMIT-MINLAVORO-MEF prot. 250213 del 04/06/2024. Inoltre seguirà una comunicazione del Comune, trasmessa a mezzo raccomandata all’indirizzo di residenza anagrafica del beneficiario.

I nuovi beneficiari potranno successivamente ritirare la Carta Dedicata a Te, presentandosi presso qualsiasi Ufficio Postale, muniti di:

• Un documento di identità in corso di validità

• Codice Fiscale/Tessera Sanitaria

• Comunicazione del Comune, in cui sarà indicato il Codice di riferimento della carta.

Per coloro che risultavano già beneficiari nel 2023:

• Qualora fossero ancora in possesso della “Carta Dedicata a Te” rilasciata nel 2023, l’importo verrà accreditato sulla medesima carta e non sarà necessario recarsi in Ufficio Postale.

• Qualora avessero smarrito la “Carta Dedicata a Te” rilasciata nel 2023, o la stessa risultasse deteriorata o non funzionante, gli aventi diritto potranno richiedere la sostituzione in qualsiasi Ufficio Postale, muniti di un documento di identità in corso di validità; il Codice Fiscale/Tessera Sanitaria; la denuncia di smarrimento presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Si ricorda che, per attivare la “Carta Dedicata a Te 2024”, è indispensabile effettuare almeno un acquisto entro e non oltre il 16 dicembre 2024; le somme accreditate potranno essere utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025, pena decadenza dal beneficio. Per informazioni: 085/9048760.