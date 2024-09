Mostra conclusiva della Scuola Estiva al Museolaboratorio d'Arte Contemporanea

Dal 23 settembre il Museolaboratorio d'Arte Contemporanea di Città Sant'Angelo sta ospitando la quarta edizione della Summer School, organizzata dall'Accademia di Belle Arti L'Aquila. L'ormai consolidata iniziativa, unica nel suo genere e coordinata dai professori Maurizio Coccia ed Enzo De Leonibus, nella presente edizione ospiterà giovani artisti provenienti, oltre che dall'Accademia aquilana, anche dall'Accademia di Perugia, dalla romana RUFA e dallo IUAV di Venezia.

L'argomento scelto per quest'anno è Interpretazione, un termine in apparenza semplice, ma dai molteplici significati. Esso si applica a diversi campi del sapere, dalla logica matematica al teatro, dalla giurisprudenza alla psicanalisi alla critica d'arte. Su questo punto, in particolare, si ricorda la veemente polemica di Susan Sontag contro, appunto, l'interpretazione, da cui nasce l'idea portante dell'edizione 2024.

La Scuola Estiva si configura quindi come un seminario molto particolare – a un tempo empirico e teorico – teso a sviluppare il divenire e la realizzazione, sia poetica sia visiva, di un'opera (singola o di gruppo), intorno al tema conduttore ponendosi altresì il problema della sua presentazione pubblica. Le attività si divideranno quotidianamente tra momenti di brainstorming e incontri con relatori di provenienza eterogenea: 23-09, Pierluigi Sacco (economista); 24-09, Mariagiorgia Ulbar (Poetessa); 25-09, Patrizia Oliva (Musicista sperimentale e cantante); 26-09, Jarno Trulli (Imprenditore, ex-pilota di Formula 1); 27-09, Yonel Hidalgo Perez (Artista); 28-09, Gabriele Di Giammarco (Cardiochirurgo).

Sono 13 i partecipanti, selezionati tramite un bando lanciato dall'Accademia di Belle Arti L'Aquila, che potranno seguire un calendario di attività diviso in momenti di brainstorming e incontri con relatori di provenienza eterogenea: Chiara Aliprandi, Massimo Camplone, Lorenzo Cappella, Francesca Chiola, Paolo Di Battista, Sara Dias, Satya Forte, Maria Furno, Sabrina Iezzi, Davide Mariani, Francesca Perniola, Michela Seren, Daniela Tracanna.

I risultati e i materiali prodotti verranno esposti in una mostra a conclusione della scuola estiva, domenica 29 settembre alle ore 19.