Lega di nuovo in piazza per sostenere Matteo Salvini

La Lega di nuovo in piazza sabato 28 e domenica 29 settembre per sostenere il vicepremier Matteo Salvini, che rischia 6 anni di carcere nel processo Open Arms per aver fermato l'immigrazione clandestina. Nel pescarese saranno presenti gazebo nel capoluogo adriatico, a Città Sant'Angelo, Loreto Aprutino, Manoppello e Roccamorice.

"Ci aspettiamo la stessa partecipazione e lo stesso entusiasmo riscontrati sabato scorso a Montesilvano, dove in tanti si sono avvicinati al gazebo della Lega, in piazza Diaz, per esprimere solidarietà a Salvini, impegnato in una battaglia che non è personale, ma a difesa della legalità e del rispetto della Costituzione", sottolineano il segretario provinciale Emanuele Evangelista e il responsabile organizzativo provinciale del partito Ida Sciarra. "Una battaglia - spiegano - di libertà, che non può lasciare indifferenti. Invitiamo, pertanto, tutti i cittadini che hanno a cuore la difesa dei confini italiani a partecipare all'iniziativa della Lega".

Sabato 28 settembre i gazebo della Lega saranno a Pescara, in piazza Sacro Cuore, dalle 16 alle 20; a Loreto Aprutino, in piazza Garibaldi, dalle 10 alle 12; a Manoppello, in piazza XX Settembre n.32, dalle 10 alle 13, a Roccamorice, in via De Horatiis, dalle 10 alle 12.30.