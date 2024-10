Sabato 12 ottobre il finissage della mostra di Eugenio Tibaldi "ET2020/24"

Sabato 12 ottobre Fondazione La Rocca apre eccezionalmente in orario serale per celebrare il finissage della mostra di Eugenio Tibaldi "ET2020/24", in corso dal 5 luglio scorso. Per l'occasione, lo spazio espositivo sarà trasformato in una sala cinematografica. Saranno proiettati i video realizzati dall’artista in collaborazione con il fotografo e videomaker Lorenzo Morandi in relazione agli omonimi progetti site-specific Architetture dell’isolamento (2021), The Genesis of Marshy (2023) e Informal Inclusion – Tricalle (2024).

I lavori esplorano le tematiche dell’isolamento e dell’inclusione informale, attraverso uno sguardo sui luoghi marginali e le dinamiche urbane. La serata sarà accompagnata da un talk con la direttrice di Fondazione La Rocca, Francesca Guerisoli, curatrice della mostra, e l'antropologo Ivan Bargna, autore di un saggio nel catalogo ET2020/24, edito da CURA.Books, che approfondiranno alcune delle tematiche centrali nell’opera di Tibaldi e il suo rapporto con il contesto contemporaneo. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Evento realizzato in occasione della XX Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani.