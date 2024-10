Screening gratuiti al seno nella campagna ‘Nonno Ascoltami’

“Sono circa 50 le donne di ogni età, dai 23 ai 70 anni, che si sono sottoposte allo screening gratuito del seno promosso dalla Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori – di Pescara in piazza Salotto, quale partner della campagna ‘Nonno Ascoltami’ della Maico Italia e dell’associazione Udito Italia Onlus, evento giunto alla sua 15esima edizione. Due giornate, sabato e domenica, che abbiamo dedicato al tema della prevenzione a tutto tondo, per ricordare a tutti i cittadini di esercitare sempre il proprio diritto alla salute, non solo imparando le regole del viver sano, ma soprattutto controllando costantemente il proprio corpo attraverso esami costanti e continui”. Lo ha ricordato il professor Marco Lombardo, Presidente della Lilt Pescara, facendo sintesi delle due giornate trascorse in piazza dai volontari della Lega Italiana Lotta contro i Tumori per fare informazione e assicurare screening gratuiti del seno a tutte le donne.

Presenti in piazza, oltre al professor Lombardo, anche Marino Nardi, chirurgo senologo e Presidente della Consulta Scientifica della Lilt, membro del Direttivo, l’équipe del Dipartimento di Diabetologia dell’Ospedale civile di Pescara, guidato dal dottor Agostino Consoli, con i medici Andrea Sablone e Roberto Di Giovanni, l’Istituto Professionale Ipsias ‘Di Marzio-Michetti’ con gli studenti dell’indirizzo di ottica con il professor Vincenzo Salerni, il primario del Reparto di Otorinolaringoiatria Claudio Caporale, presenti anche alla Tavola rotonda sulla prevenzione promossa dall’Associazione Udito Italia Onlus presieduta da Valentina Faricelli, con gli assessori allo Sport Patrizia Martelli, alla Pubblica Istruzione Valeria Toppetti, ai Grandi Eventi Alfredo Cremonese e al Turismo Zaira Zamparelli.

A fine evento il Presidente di Maico Italia-Nonno Ascoltami e la Presidente dell’Associazione Udito Italia Onlus Valentina Faricelli hanno consegnato una targa di ringraziamento al professor Lombardo per la sua partecipazione all’evento.