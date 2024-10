Nicola Costanzo, personale all's.l.m.00 di via dei Marrucini [FOTO]

L'artista montesilvanese Nicola Costanzo ha inaugurato la sua mostra personale all's.l.m.00 di Pescara, in via dei Marrucini. Al vernissage ha partecipato anche il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, che ha parlato di “un evento che va ad arricchire il panorama culturale della nostra Regione. Le opere esposte sono una testimonianza dell'eccellenza artistica abruzzese e rappresentano un percorso di ricerca e sperimentazione che ci invita a riflettere sulla semplicità e sulla purezza delle forme”.

L'esposizione, che sarà visitabile fino al 18 novembre, è “un'occasione unica per immergersi in un mondo fatto di bellezza e creatività” e racchiude quadri inediti appartenenti alla produzione di Costanzo degli ultimi quattro anni. “Caratterizzate da un linguaggio visivo essenziale e da una palette cromatica raffinata, le sue opere sono un esempio di come l'arte contemporanea possa dialogare con il pubblico e suscitare emozioni profonde”, aggiunge De Martinis.

“Insieme all'assessore alla cultura Corinna Sandias - conclude il sindaco di Montesilvano - abbiamo avuto modo di apprezzare la maestrìa di Costanzo e la sua capacità di rinnovarsi costantemente. Già noto al grande pubblico per la sua attività di scrittore, pittore e incisore, non posso che rivolgere sinceri complimenti all’artista per la sua carriera costellata già di varie esperienze estetiche di successo e, con l’occasione, invito tutti a visitare la mostra”.