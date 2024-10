Concluso a Montesilvano il Campionato Interregionale di Taekwondo

Per il secondo anno consecutivo, il Palaroma di Montesilvano è stato il palcoscenico di un evento sportivo di grande rilievo nazionale: il Campionato Interregionale di Taekwondo. Organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Taekwondo, l'evento ha visto la partecipazione di oltre mille persone tra atleti, allenatori e arbitri provenienti da tutta Italia. Sono stati due giorni intensi, ricchi di emozioni e di sfide sportive. Sabato sono saliti sul tatami gli atleti dagli 11 ai 17 anni, mentre domenica è stata la volta dei più piccoli, dai 6 ai 10 anni. Un vero e proprio spettacolo che ha dimostrato ancora una volta l'importanza di questo sport e la passione che lo anima.

Il sindaco Ottavio De Martinis e l’assessore allo Sport Alessandro Pompei hanno espresso soddisfazione per il successo dell'evento, sottolineando l'importanza di investire nello sport come volano per lo sviluppo del territorio:

"Montesilvano si conferma una città dello sport, capace di ospitare eventi di livello nazionale e internazionale. Ringraziamo la Federazione Italiana Taekwondo per averci scelto ancora una volta e ci impegniamo a continuare su questa strada, organizzando sempre più manifestazioni sportive di alto livello".

Un ringraziamento particolare viene rivolto al responsabile regionale Ennio Cotturone “per l'ottima organizzazione dell'evento e a tutte le società sportive che hanno partecipato. Grazie a loro, Montesilvano è diventata un punto di riferimento per il Taekwondo italiano. L'evento ha portato in città un numero considerevole di persone, contribuendo a promuovere il territorio e a far conoscere le bellezze di Montesilvano”, scrive il Comune in una nota.