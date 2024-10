"Disabile a chi?", il libro di Demetra Emanuele e Simone Pavone

"Ho avuto il piacere di partecipare alla presentazione del libro "Disabile a chi?", scritto a quattro mani dalla carissima Demetra Emanuele e dal suo insegnante Simone Pavone. Una presentazione che ci ha regalato una mattinata ricca di emozioni e riflessioni, vissuta insieme al consigliere alla disabilità Giuseppe Manganiello e ai tanti ospiti intervenuti presso la Galleria Arte Incontro di Montesilvano. Il libro racconta la straordinaria storia di questa giovane autrice, un esempio luminoso di forza, passione e determinazione". Così il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis.

“Attraverso il libro, Demetra ci ha mostrato che i limiti sono solo delle percezioni e che, con coraggio e tenacia, è possibile superare ogni ostacolo. La sua storia è un inno all'inclusione, un invito a guardare oltre le apparenze e a valorizzare le potenzialità di ogni individuo. Musicista, cantante, insegnante di musica, atleta degli Special Olympics, Demetra è una ragazza dalle mille risorse, un vero e proprio modello per tutti noi. Il suo libro è un'opera di eccezionale normalità, che ci racconta una vita piena di sfide e di successi, dimostrando che con la passione e la volontà si possono raggiungere traguardi impensabili”, aggiunge De Martinis.

Il primo cittadino si dice poi “particolarmente orgoglioso” di “conoscere e avere nella nostra comunità una giovane come Demetra, che ci insegna che la disabilità non è un limite, ma una risorsa. Il suo libro è un regalo prezioso per tutti noi, un invito a costruire una società più inclusiva e solidale. A Demetra e al suo co-autore, nonché insegnante Simone Pavone, vanno i miei più sinceri complimenti. Sono certo che il loro libro avrà un impatto positivo su molte persone, ispirando e motivando a superare ogni difficoltà”.