A Spoltore si presenta il libro “La Parola e il Silenzio” di Annarita Di Paolo

Il presidente della SOMS, Luigi Spina, ospita la presentazione del libro "La Parola e il Silenzio. L'equilibrio degli opposti" di Annarita Di Paolo, recentemente premiata come “Miglior Scrittrice d’Abruzzo 2024” con il prestigioso Premio Letterario “Ossi di Seppia”. L'appuntamento è fissato per venerdì 25 ottobre alle ore 18:30 presso la sede della SOMS (Società Operaia di Mutuo Soccorso), a Spoltore.

Con una prospettiva originale e profonda, Annarita Di Paolo invita a riflettere sull'importanza e sul valore delle parole e del silenzio, esplorando il loro ruolo in vari ambiti e contesti della vita privata e professionale. “La parola e il silenzio sono indispensabili per la nostra crescita interiore, per comprendere chi siamo e per relazionarci in modo autentico con gli altri. In questo libro ho voluto esplorare questi due doni fatti all’umanità che, se bilanciati con saggezza, possono arricchire profondamente la nostra vita”, afferma l’autrice.

In occasione della presentazione interverranno: Chiara Trulli, Sindaco di Spoltore, che aprirà l'evento con i saluti istituzionali; Luigi Spina, Avvocato e Presidente della SOMS di Spoltore; Franca Minnucci, attrice teatrale e studiosa di Eleonora Duse e di Gabriele d'Annunzio, che ha scritto la prefazione del libro; Alberto Colazilli, storico dell’arte e della letteratura; Lorenzo Verrocchio, Giornalista e Sociologo; Elena Malta, poetessa e Critico letterario ed Elena Costa, Editrice e Presidente dell'Associazione Editori Abruzzesi.

Annarita Di Paolo è una poetessa pluripremiata, docente di Storia e Filosofia, formatrice in Comunicazione e Neuromarketing con una vasta esperienza presso importanti realtà imprenditoriali. Da oltre 15 anni si occupa dello studio del linguaggio, della psicologia del successo e della comunicazione interpersonale e digitale. La serata si concluderà con un dialogo tra l'autrice e il pubblico sulle tematiche trattate nel libro. L’ingresso è gratuito.