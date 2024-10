"Sovralunare o celeste 1971-2024", mostra di Vito Bucciarelli al Museo delle Genti d'Abruzzo

Un percorso lungo una vita, cinquantatré anni di arte raccolti in una personale che non è semplicemente un’antologica, ma un viaggio nell’evoluzione, costante e continua, di una visione. “Sovralunare o celeste 1971-2024” è la mostra di Vito Bucciarelli che, sabato prossimo 26 ottobre, sarà inaugurata nelle sale del Museo delle Genti d’Abruzzo, in via delle Caserme a Pescara.

Curata da Mariano Cipollini, rappresenta una vera e propria scoperta del vissuto interiore dell’artista, della sua potenza espressiva, della capacità di lavorare all’interno di una sintesi spazio-tempo sempre protesa verso il futuro. Una formazione artistica maturata negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, negli ambiti più interessanti della ricerca artistica, una intensa capacità di rielaborazione personale sono parte fondante di una produzione caratterizzata da un gesto artistico sempre riconoscibile e identificabile nella sua pienezza.

Le opere esposte nella personale pescarese, che rimarrà aperta fino all'8 dicembre. riaffermano un legame con una temperie artistica per certi versi irripetibile, come quella vissuta in Abruzzo dall’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, con le visioni creative di un presente che ha già assorbito le venature del futuro. Vito Bucciarelli è espressione autentica della necessità dell’arte, intesa nel senso più ampio, culturale e sociale.