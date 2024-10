Nuova vita ai gruppi di lettura della Scuola Macondo con la blogger Greta Consorte

Sarà la blogger, influencer e inoltre studentessa della Scuola Macondo di Pescara, Greta Consorte di Montesilvano, ad occuparsi da quest'anno della rassegna relativa ai gruppi di lettura dal nuovo e frizzante titolo "I Librovaghi"; i sei appuntamenti sono realizzati in collaborazione con la scuola Macondo stessa che, come spiega Consorte, "mi ha dato questa splendida opportunità. Nutro da sempre una grande passione per i libri e la letteratura, passione che da qualche anno condivido sul mio profilo instagram "lalibreriadigreta", nata con lo scopo di aiutare le persone a ritrovare il piacere della lettura".

"Per quanto riguarda il progetto – anticipa – sarà strutturato in questo modo: leggeremo un libro al mese, da ottobre a maggio e alla fine del mese avrà luogo l'incontro con i partecipanti per discutere della lettura. Tra i libri da me proposti ci sono "L'amica geniale", "1984", "Eleanor Oliphant sta benissimo", per citarne alcuni. Non vediamo l'ora di iniziare per illustrare anche quelle che sono le novità di questa nuova rassegna".

Si parte con "Il ministero del tempo" (Ed. Mondadori) di Kaliane Bradley: l'appuntamento è per venerdì 25 ottobre alle ore 17.30 presso la Scuola Macondo in via Clemente De Cesaris, 36 a Pescara. Questo romanzo evidenzia come ci sono diversi modi per raccontare una storia. Un uomo incontra una donna. Il passato incontra il futuro. L’inizio incontra la fine. Nella Londra di un futuro prossimo, un’impiegata pubblica viene coinvolta in un misterioso progetto governativo che raccoglie “espatriati” da epoche diverse con il fine di testare i limiti del viaggio nel tempo sugli esseri umani.

Il suo compito è quello di fare da “ponte”, ovvero agevolare l’adattamento del soggetto che le viene affidato. Il suo espatriato è noto come “1847”: si tratta di Graham Gore, un ufficiale di Marina che nel 1847 partecipò alla famosa – e sfortunata – spedizione artica guidata da sir John Franklin. I “ponti” sono istruiti a non sovraccaricare gli espatriati di troppe informazioni perché l’obiettivo principale dell’esperimento è vedere se siano in grado di adattarsi con successo a un’epoca storica diversa. Inizialmente disorientato, Graham Gore si trova a vivere con il suo “ponte” (una donna single abituata a cavarsela da sola) e a confrontarsi con oggetti e concetti misteriosi quali “lavatrice”, “Spotify” e il “crollo dell’Impero Britannico”.

Tuttavia, Gore è ricettivo e si adatta rapidamente: nel corso di una lunga e afosa estate, lui e la donna passano dall’imbarazzo all’amicizia ad un’appassionata relazione sentimentale. Ma quando emergono le vere intenzioni del progetto che li ha uniti, i due protagonisti devono fare i conti con le loro scelte e il loro futuro. Accolto all’uscita con enorme entusiasmo da critica e pubblico, Il ministero del tempo risulta essere un romanzo unico e originale, dove i generi letterari si mescolano giocosamente dando origine a un’avventura ironica, avvincente, a tratti spaventosa, e a quella che è stata definita all’unanimità “la più bella storia d’amore dell’anno”.