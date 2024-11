A Francavilla al Mare la mostra antologica ‘Carmine Galiè 1974-2024’

Sabato 9 novembre alle ore 17, nel Museo Michetti di Francavilla al Mare, verrà inaugurata la mostra antologica ‘Carmine Galiè 1974-2024’, a cura del critico Massimo Pasqualone e con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Francavilla al Mare. All'inaugurazione interverranno il sindaco Luisa Russo, gli assessori Luca Paolucci e Cristina Rapino, il critico Pasqualone, l'artista Carmine Galiè (foto) e il coro Abruzze me diretto dal maestro Vincenzo De Ritis.

"La mostra - sottolinea il curatore Pasqualone - propone nel prestigioso museo Michetti un'antologica di uno tra i più importanti artisti abruzzesi, con premi e mostre in tutta Europa. Carmine Galiè è nato a Giulianova il 9 agosto 1955 e li risiede e lavora. Laureato in Medicina e Chirurgia inizia l’attività artistica giovanissimo. Già dal 1974, infatti, entra a far parte del gruppo “Giovani artisti giuliesi della galleria Lo Scacco” insieme a Gabriele Di Pietro, Claudio Javazzo, Berardo Montebello e Luciano Secone. Con questo gruppo, molto eterogeneo, realizza molte mostre collettive confrontandosi con dibattiti, espressioni tecniche e tematiche diverse che generano in lui e negli altri artisti una crescita spirituale e artistica.

Nel 1990, assieme ad altri artisti (Montebello, Iannucci e Celli), ha costituito il gruppo “Painting”. Nel 1998 inizia la sua collaborazione con Sandro Ettorre che culmina in una serie di opere raggruppate sotto il titolo di “Collaborazioni”. Dal 2006, dopo la morte del collega Sandro D’Ettorre, inizia un suo viaggio solitario di rivisitazione e rielaborazione del suo pensiero artistico tuttora in corso anche se talora frenato dagli eventi della vita che si susseguono, la malattia e la morte della sua Mimmi.

Tra le ultime mostra: 2012, “Visioni contemporanee”, a cura di Chiara Strozzieri, Villa comunale Roseto degli Abruzzi; “L’orgoglio e la fatica: il lavoro dell’uomo”, Rassegna d’Arte Contemporanea, Palazzo Re Giulianova; 2013, “Arte in Quattro”, Museo delle Genti d’Abruzzo, Pescara; “Arte Teramo in mostra”, Comune di Teramo; 2014, “Catalogo LejoArt, 2014, I colori della terra”; “Il Segno dei Sei”, Museo Barbella Chieti; “Oltre lo sguardo – visioni e previsioni oniriche” Museo Ugo Guidi; 2015, “Il Cantico delle Creature”, itinerante, Castel Di Sangro ad Assisi; “Arte nei Borghi”, Civitella del Tronto a Pescara. E poi Polonia, Belgio, San Marino, Canarie, in un crescendo di successi ed apprezzamenti. Cinquant'anni d'arte che vengono celebrati al Museo Michetti di Francavilla, il tempio dell'arte contemporanea.