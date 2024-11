Panfilo Doria eletto presidente della Fidae Abruzzo-Molise

La Federazione degli Istituti di Attività Educative (Fidae) Abruzzo-Molise ha un nuovo presidente: Panfilo Doria, sulmonese di lunga esperienza nel settore educativo, è stato eletto alla guida della sezione regionale durante l’assemblea ordinaria svoltasi all’Istituto Nostra Signora. Alla riunione ha partecipato, oltre alla presidente uscente Laura Schiaroli, anche la consigliera e segretaria nazionale Mariella D'Ippolito.

L’elezione di Doria, avvenuta quasi all'unanimità, rappresenta una tappa importante per le scuole cattoliche primarie e secondarie dipendenti o riconosciute dall'autorità ecclesiastica nelle regioni Abruzzo e Molise, promosse dalla “Congregazione per l’educazione cattolica, la scuola e l’università” del Vaticano e riconosciute dalla “Commissione episcopale italiana” e dal Ministero dell’Istruzione. Insieme al professor Doria, nel consiglio direttivo sono stati eletti membri di alta professionalità: Maria Pia D'Addario, coordinatrice scolastica di Pescara, Daniela Di Bacco, coordinatrice scolastica dell'Aquila, e Francesca Colella, coordinatrice scolastica di Avezzano.

La presidente nazionale della Fidae, Virginia Kaladich, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento alla presidente uscente Laura Schiaroli per il suo impegno e la passione dimostrata nel guidare la Fidae Abruzzo-Molise, sottolineando l’importante contributo da lei dato all’associazione. Ha poi aggiunto:

“Allo stesso tempo, accogliamo con entusiasmo il nuovo presidente eletto, il professore Panfilo Doria, augurandogli ogni successo in questa nuova sfida. Siamo certi che, con la sua guida, continueremo a crescere e sostenere tutte le scuole Fidae Abruzzo-Molise. Auguri di buon lavoro e di un percorso ricco di soddisfazioni! Per entrambi, ad maiora semper!”.

Il neo presidente Doria ha prontamente ringraziato la presidente nazionale e il consiglio per il sostegno ricevuto, dichiarando:

“L'augurio ricevuto sarà per me, e per tutto il consiglio regionale, stimolo alla sfida che andremo a sostenere, con la convinzione che, attraverso il suo prezioso supporto e di tutto il consiglio nazionale, consentirà a tutti noi di raggiungere obiettivi importanti nel sostenere le scuole associate e fare giungere nuove adesioni per la crescita e lo sviluppo nelle regioni di nostra competenza”.

A margine dell'assemblea, Doria ha inoltre espresso grande soddisfazione per il nuovo incarico:

“Essere scelto per questo ruolo è per me motivo di profonda soddisfazione e gratitudine. La volontà è quella di mettere a disposizione tutta la mia esperienza per rafforzare la rete delle nostre scuole e rispondere alle sfide educative della nostra epoca. Sono certo che lavoreremo con tutto il consiglio con entusiasmo per sostenere i nostri istituti, continuando a valorizzare il contributo della Fidae all’educazione cattolica nelle nostre regioni”.