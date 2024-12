BookalBar, chiude la prima edizione con il libro “Ragione vs Sentimento la partita”

Ultimo appuntamento dell’anno per la fortunata rassegna letteraria “BookalBar” proposta dall’associazione di promozione sociale Libra: domenica 15 dicembre alle ore 18 tocca al segretario dell’APS Francesca Di Giuseppe presentare il suo “Ragione vs Sentimento la partita”. L’appuntamento è nella Baita Seducere in via Tibullo, 32.

“Sono davvero emozionata e felice – afferma l’autrice, Francesca Di Giuseppe – di presentare il mio primo sport romance con le amiche e colleghe di Libra. E’ un libro al quale tengo molto perché c’è tanto di me, della mia vita e della mia passione per il pallone. Ringrazio tutti coloro che hanno arricchito questo testo in primis Darwin Pastorin al quale sarò infinitamente grato per la prefazione, a Fabrizio Santamaita collega e mio primo direttore per la postfazione, l’amica e pasticciera Federica Renzetti per aver disegnato la copertina e i colleghi che mi hanno donato il loro ‘Intervallo’ nel corso di questa partita così particolare. Ringrazio altresì la casa editrice Poderosa che ha creduto nel testo”.

La rassegna non si ferma, infatti è già ricco il calendario dell’edizione 2025 che raddoppia: in seguito alle numerose richieste di partecipazione saranno due gli appuntamenti al mese.

Già sicuri per gennaio: il Maestro Mimmo Sarchiapone con le sue “Figurine Abruzzesi, Terra Vergine” e la dottoressa, psicoterapeuta Annamaria Galassi con l’opera "Sul primo binario. Racconti e ricordi di una vita da psicoterapeuta".

A febbraio ci saranno: Domenico Cornacchia e la sua opera “Il tempo vissuto” e la nutrizionista Antonietta Campitelli che presenterà “Il gusto dei proverbi”.