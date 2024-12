Le percussioni di Matteo Liberatore nel quinto concerto di "Millennials"

Sabato 7 dicembre il percussionista Matteo Liberatore, accompagnato al pianoforte da Maryna Biloboka, si esibirà nel quinto concerto di Millennials, la rassegna dedicata ai giovani interpreti del panorama classico, organizzata dalla Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" in collaborazione con il Conservatorio "Luisa D'Annunzio" e sostenuta dal Cidim, Comitato Nazionale Italiano Musica. I due musicisti eseguiranno musiche di Sèjournè, Freicher, Gerassimez, Monti, Ukena, Rosauro, Eyles e Werle.

'Millennials' si sviluppa in sei concerti, previsti nel corso dell'autunno nelle Sale del Conservatorio "Luisa D'Annunzio". La rassegna è stata disegnata dal M° Massimo Magri in un’opera di valorizzazione di giovanissimi talenti del territorio, alcuni dei quali ancora in formazione presso il Conservatorio di Pescara, altri già avvezzi alla professione e premiati in prestigiosi ambiti nazionali e internazionali.

Il biglietto di ingresso al concerto è di 5 €. Per gli studenti e i docenti del Conservatorio e per i soci della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" è previsto un biglietto ridotto di 2 €. I concerti avranno inizio alle ore 17,30. Nonostante la giovanissima età e il percorso di studi musicali ancora in pieno svolgimento, Matteo Liberatore ha già al suo attivo numerose e importanti esperienze e la vittoria di premi prestigiosi a livello nazionale.