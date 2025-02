Inaugurazione della personale di Laura D'Intino

Nuova esposizione dell'eclettica pittrice Laura D'Intino, che vive e lavora a Pescara, come insegnante di Arte e immagine presso una Scuola secondaria di primo grado, la quale inaugurerà lunedì 10 febbraio una esposizione personale di quadri e grafiche all'interno dell'Aurum a Pescara.

Nel mio laboratorio Artelandia in via Gabriele D'Annunzio n° 263 a Pescara - ha dichiarato l'artista - creo le mie opere nell'ambito di una visione fantastica della vita e della natura con un occhio attento alla sostenibilità ambientale; le figure da me disegnate si muovono attraverso spazi cosmici e onirici, elaborate in un rigore formale di sintesi poetica, fondendo insieme poesia, arte e musica.

L'inaugurazione avrà inizio a partire dalle ore 18:30. La mostra resterà a disposizione dei visitatori fino a domenica 16 febbraio, con apertura quotidiana alle ore 9 e chiusura alle 20.