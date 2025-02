“Sicurezza: dal modello alla struttura”, tavola rotonda della Lega sabato 8 febbraio

La sicurezza urbana, e non solo, vista da chi ogni giorno opera sulle strade, da sociologi, avvocati, politici sarà al centro, sabato 8 febbraio, a partire dalle 9.30, nella sala consiliare del Comune di Pescara di una tavola rotonda organizzata dal Dipartimento Provinciale Sicurezza e Immigrazione della Lega. All’incontro dal titolo “Sicurezza: dal modello alla struttura”, interverrà Gianni Tonelli, Responsabile nazionale del Dipartimento Sicurezza e Immigrazione Lega. “Si tratta della prima di una serie di iniziative che abbiamo in mente sul tema”, ha spiegato stamattina, nel corso di una conferenza stampa, nella sede della Regione a Pescara, il responsabile provinciale del Dipartimento provinciale Sicurezza Matteo Mascitti. Insieme a lui, presenti il coordinatore regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco e il coordinatore provinciale dei Dipartimenti Lega Pescara, Pasquale Barilone.

“Attraverso questo convegno – vogliamo affrontare, insieme ad esperti nei vari settori, i nodi più scottanti della questione sicurezza, che da sempre sta a cuore alla Lega, e analizzare le cause che possono comprometterne la tenuta per poi dialogare e dibattere insieme. Sicuramente si discuterà molto di sicurezza urbana, che oggi interessa tutti i grandi centri e, quindi, di lotta al degrado intesa come lotta ai luoghi del degrado urbano che poi sono quelli che generano forme di criminalità. Ed è quello che si sta verificando un po’ in tutte le aree del paese e anche nella nostra. Noi forse oggi in Abruzzo le percepiamo di più perché sino a ieri eravamo un’isola felice, una terra tranquilla senza particolari difficoltà. La crescita urbana e la nascita di grandi aree inevitabilmente ha portato anche problemi di questo genere. Parleremo, quindi, degli strumenti per poterli fronteggiare e del ruolo delle forze dell’ordine, delle difficoltà che vivono quotidianamente, della mancanza di garanzie e tutele”.

“Iniziative come quella in programma sabato – sottolinea D’Incecco - sono importanti perché servono a confrontarsi con i cittadini e ad ascoltare gli esperti su temi di grande rilevanza come appunto quello della sicurezza. E quando parliamo di sicurezza, parliamo di forze dell’ordine, che fanno ogni giorno un lavoro straordinario. I tentativi di criminalizzarle sono inaccettabili e vergognosi. Il nostro dovere è metterle nelle condizioni di svolgere al meglio il loro lavoro. Per questo come Lega chiediamo una rapida approvazione del Ddl sicurezza”.

“La Lega – spiega Barilone - è da sempre in prima linea sulla sicurezza che non è soltanto una questione di ordine pubblico, ma un diritto fondamentale di tutti. Il convegno è la tappa di un percorso di ascolto e confronto con il territorio avviato sin dalla nascita dei 21 Dipartimenti Tematici provinciali. Un percorso che ci sta portando nei 46 comuni del Pescarese per raccogliere segnalazioni e approfondire le problematiche. Il nostro obiettivo è una politica capace di coniugare democrazia partecipativa e democrazia rappresentativa, trasformando istanze in azioni concrete e questo grazie anche all’apporto degli amministratori locali”.