Federico Giangrandi in mostra con "Potremo sempre tornare qui"

Sarà inaugurato venerdì 14 febbraio, alle ore 19, presso zerozerosullivellodelmare in via dei Marrucini 19, “potremo sempre tornare qui”, il progetto espositivo di Federico Giangrandi, artista e musicista di origini spezzine, a cura di Lúcio Rosato. La mostra si potrà visitare fino all'8 marzo, con ingresso gratuito.

Un'esposizione che si articola in dodici opere disposte con esattezza geometrica sulla scacchiera dello spazio s.l.m. 00, che alternano linguaggi e supporti differenti, con una libertà espressiva che riflette la varietà della ricerca di Giangrandi. Così alle installazioni sonore succedono le stampe rielaborate ad acrilico, i video stanno accanto ai collage fotografici e le pellicole, con uno spazio ai linguaggi di programmazione informatica, di cui l’artista da tempo si occupa. A fare da orizzonte per lo sguardo – e contestualmente a fissare le proporzioni espositive – un vecchio proiettore che prende vita con l’avvicinamento dello spettatore. In maniera simile, le opere conterranno dei tag nfc, che consentiranno l’ascolto di un audio insieme ad ogni opera (si raccomanda di portare delle cuffiette).

Con queste parole Giangrandi presenta “potremo sempre tornare qui”: “Le opere scaturiscono da una riflessione sul senso e il valore dell’intimità, sia in ambito personale che sociale. Questo concetto si trasfigura e amplifica nelle opere attraverso il linguaggio intimo di filmini e fotografie famigliari. Miriadi di interazioni interpersonali che tenteranno di ricondurci al momento in cui tutti noi eravamo alle prese con il problema di definirci”. E chiosa il curatore Lúcio Rosato: “ad un certo punto dell’esistenza appare inevitabile desiderare di tornare al punto di partenza, fare un altro giro di giostra; tornare a certe atmosfere fatte di immagini e suoni, e interrogarci su ciò che ne è stato di noi”.

Con la scelta di inaugurare nel giorno dell’amore un’esposizione che celebra il rapporto col tempo e con l’intimità, s.l.m.00 conferma di non essere una galleria, ma lo spazio della possibilità dove tutto può ancora accadere se non esiste preconcetto ma solo progetto, quindi modificazione, nella certezza che solo attraverso l’incontro e il dialogo è possibile costruire sempre nuovi e provvisori equilibri.

FEDERICO GIANGRANDI | potremo sempre tornare qui

inaugurazione: venerdì 14 febbraio 2025 ore 19.00

da martedì a sabato dalle 18.00 alle 20.00

finissage: 8 marzo 2025