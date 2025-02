Concluse con successo le attività del meeting del progetto “SUMMA - Sustainable Multimodal Mobility in AdriaticCoastal and Hinterland Areas”

Si è conclusa oggi, 12 febbraio, la due giorni di meeting del progetto “SUMMA - Sustainable Multimodal Mobility in Adriatic Coastal and Hinterland Areas”, che si è svolta a Pescara. L'incontro, avviato martedì 11 febbraio si è aperto con un momento di accoglienza istituzionale presso la Sala Giunta “San Cetteo” del Municipio, con la partecipazione del sindaco Carlo Masci e del Consigliere delegato per i progetti europei di mobilità sostenibile, Luigi Albore Mascia. I lavori si sono poi svolti nella Sala Favetta del Museo delle Genti d’Abruzzo, dove i partner del progetto hanno discusso l’avanzamento delle attività e definito i prossimi passi.

I principali partner, che hanno preso parte all’incontro, sono il Comune di Caorle (capofila), il Comune di Pescara, l'ISIG (Institute of International Sociology of Gorizia), la Comunità Riviera Friulana, IRENA (Istrian Regional Energy Agency Ltd), la Città di Poreč, la Regione spalatino-dalmata e la Città di Zara. Il progetto “SUMMA” ha, infatti, come obiettivo lo sviluppo di nuovi modelli di trasporto sostenibile e multimodale per migliorare la mobilità nelle aree costiere e dell'entroterra dell'Adriatico, creando collegamenti rapidi ed efficienti tra le due sponde del mare.

Il meeting ha cambiato scenario nel secondo giorno di lavori, spostandosi nella Sala Europa dell’Aurum. I principali momenti della mattinata sono stati l’intervento a cura di ISIG che, attraverso un questionario, ha indirizzato gli altri partner verso possibili strategie che portino a cogliere gli obiettivi del progetto.

In secondo luogo, è stato presentato lo studio, affidato a CLES srle TROISI RICERCHE srl, che riguarda la fattibilità tecnologica, finanziaria e giuridica per la creazione di un sistema di biglietto unico intermodale che colleghi le aree urbane ed extraurbane con i principali snodi di trasporto, come porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e fermate autobus, a livello locale, regionale e transnazionale.

All’interno del progetto “SUMMA”, il ruolo del Comune di Pescara prevede lo sviluppo di una piattaforma unica che permetterà ai viaggiatori di pianificare, prenotare e acquistare biglietti per vari operatori di trasporto (bus, treni, noleggio bici e monopattini elettrici, parcheggi, ecc.) sia in Italia che in Croazia, con un solo click. L'iniziativa, del valore complessivo di circa 2 milioni di euro, con un contributo di 339.885,00 euro per il Comune di Pescara, mira a semplificare proprio l’accesso a soluzioni di mobilità alternative al mezzo privato, favorendo un trasporto più sostenibile.

L'incontro di Pescara ha rappresentato una tappa importante nella realizzazione di un modello di trasporto innovativo e sostenibile per l’area Adriatica, puntando a rafforzare la cooperazione internazionale e a migliorare la qualità della mobilità per cittadini e turisti. Sono in programma nei prossimi mesi nuovi incontri, che porteranno le delegazioni a confrontarsi a Spalato e a Caorle, con meeting intermedi ancora da definire.

«Il progetto Interreg – ha affermato il sindaco di Pescara Carlo Masci – è importante perché ci permette di creare collegamenti con altre città e nazioni, specialmente nell'ambito della mobilità sostenibile. Abbiamo investito molto sulla sostenibilità ambientale e stiamo lavorando sulla transizione ecologica, energetica e digitale. Pescara da sempre è stata una città collegata a Est, qui c'è una tradizione di collegamenti con Spalato dagli anni '70. Siamo collocati al centro dell'Italia, con una posizione privilegiata sulla costa e servizi di mobilità facilmente accessibili, inclusi una stazione ferroviaria e un aeroporto a soli 5 minuti. Stiamo anche ampliando il porto, che potrà ospitare grandi imbarcazioni, e nei prossimi anni la città avrà tutte le infrastrutture di una grande metropoli».

«Pescara – ha dichiarato il consigliere delegato per i progetti europei di mobilità sostenibile, Luigi Albore Mascia – ha ospitato questo meeting in quanto è parte integrante del progetto europeo Interreg che mira a rafforzare le politiche di mobilità sostenibile, porterà nella nostra comunità un ulteriore miglioramento soprattutto per quello che riguarda la fruizione, in questo caso, del trasporto pubblico locale. L'obiettivo ambizioso è quello di integrare le iniziative della Regione Abruzzo nell'innovazione di tecnologia in ottica di rendere più agevole il percorso di chi vuole venire in Abruzzo. Collaboriamo con partner italiani e croati, e questo si inserisce nel ruolo di Pescara presidente del Forum delle città dell'Adriatico e dello Ionio».