Il Rotary Club Passport AgorÃ  omaggia Corradino D'Ascanio, l'opera della Manganiello in Aeroporto

Giovedì 10 aprile alle ore 15, nella Galleria Commerciale dell'Aeroporto d'Abruzzo, ci sarà la cerimonia di donazione da parte del Rotary Club Passport Agorà presieduto dalla dottoressa Letizia Gomato dell'opera dell'artista Beatrice Manganiello, "Volare alto" che rende omaggio alla figura di Corradino D'Ascanio, primo nel 1930 a progettare e realizzare l'elicottero.

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione e sponsorizzazione di Accademia Italia, ente di formazione ricerca e produzione scientifica e artistica, dell'artista e curatore d'arte Beatrice Manganiello e di Autoepi Srl - gruppo aziendale leader nel settore vendita auto, moto e camper oggi dealer ufficiale dei marchi Honda Auto e Honda Moto.

Alla cerimonia di consegna interverranno Giorgio Fraccastoro, presidente della Saga Aeroporto d'Abruzzo; lo stesso presidente del Rotary Club Passport Agorà e di Accademia Italia Letizia Gomato; la storica dell'arte Mariapaola Lupo, l'artista Manganiello e per Autoepi Giuseppe Rossi.

Il Rotary Club Passport Agorà è un club dinamico che agevola e rende flessibile la vita di un club service e invita i propri soci a munirsi di un "passaporto" rotariano per favorire scambi e incontri locali e internazionali. "Grazie a questo progetto – spiega la Gomato – l'arte incontra il territorio e la rende fruibile nei luoghi della quotidianità e consente immediatamente di far conoscere a chi atterra in Abruzzo le nostre bellezze naturali, la creatività e le grandi menti figlie di questo territorio. L'arte genera attrattività e bellezza tra persone e territori e ne migliora la qualità di vita e di lavoro".