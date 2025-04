6ª Prova National Billiard Challenge: Montesilvano stregato dal biliardo

Entra nel vivo la 6ª Prova National Billiard Challenge di stanza nel Pala Dean Martin - Centro Congressi di Montesilvano (via Aldo Moro, 65015) dal 5 al 14 aprile. Un evento di altissimo livello che promette di unire competizione, passione e il piacere di condividere i valori dello sport, creando un'atmosfera di entusiasmo e convivialità. Alla prova del campionato sono iscritti 1000 giocatori provenienti da ogni angolo d'Italia per aggiudicarsi le qualificazioni agli ultimi due giorni della competizione, in calendario sabato 12 e domenica 13 aprile per la conquista del primato.

Tra i competitori ci sono due categorie d'eccellenza: 16 professionisti e 48 nazionali, in tutto 64 protagonisti tra i più bravi in senso assoluto del nostro Paese, tra questi, non è difficile pronosticare che da usciranno i nomi dei vincitori. A cominciare dal primo in classifica: il molisano Andrea Quarta, del Golden Eagles di Campobasso, il suo storico avversario Michelangelo Aniello, pugliese di origine, milanese d'adozione, se è vero che milita tra le fila dell'Amico Bar Alex del capoluogo meneghino. Il terzo incomodo in questa eterna sfida è Crocefisso Maggio, tesserato per l'associazione Queen di Foggia che non nasconde la sua accesa vis pugnandi.

L'organizzazione di questo prestigioso appuntamento è stata fortemente sostenuta dal Comune di Montesilvano e dalla Regione Abruzzo, che hanno dimostrato un impegno significativo nel promuovere eventi sportivi di rilevanza nazionale. Roberto Di Domenico, uno degli organizzatori, ha dichiarato: "Siamo entusiasti che un evento così prestigioso sia tornato nella nostra regione dopo tanto tempo. Puntiamo a garantire il suo successo a livello nazionale, grazie alla qualità della struttura e alla sua posizione strategica".

Questa competizione darà proprio il la alla definitiva sistemazione della classifica e, di conseguenza, le varie candidature ai campionati nazionali di Saint Vincent (dal 10 a 25 maggio) in cui si assegneranno ben 13 titoli che è un record per questo sport Carlo Di Renzo ha aggiunto: “Speriamo che questa manifestazione possa diventare una tappa fissa nel panorama nazionale, esaltando i valori dello sport, dell'amicizia e della condivisione”. Durante la manifestazione, 24 tavoli da biliardo saranno il teatro di sfide emozionanti tra i migliori atleti del panorama italiano.

In parallelo, sarà attiva una scuola di biliardo gratuita, aperta a principianti, appassionati e giovani promesse sotto la guida di istruttori federali di alto lignaggio. La partecipazione straordinaria dei campioni italiani Michele Cosci e Salvatore Mannone arricchirà ulteriormente l'evento, poiché questi maestri condivideranno i segreti del gioco, offrendo un'occasione imperdibile per imparare e perfezionarsi. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su Billiard Channel (YouTube) e le finali andranno in onda su Rai Sport, garantendo copertura totale e accessibilità per tutti gli appassionati.