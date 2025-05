Il fumettista Otto Gabos tra gli ospiti del Paz Day ’25

Torna al CLAP Museum il Paz Day ’25, in programma venerdì 23 e sabato 24 maggio: la terza edizione dell’evento dedicato ad Andrea Pazienza, in occasione di quello che sarebbe stato il suo 69° compleanno. Due giornate per celebrare il genio dell’indimenticabile Paz, nello spirito dell’artista a cui è dedicata la più ampia collezione permanente monografica in Italia.

Ospite speciale di quest’anno sarà il fumettista Otto Gabos, che guiderà i visitatori in un'esclusiva visita alla collezione di Pazienza, in uno dei tanti appuntamenti previsti. Le attività prenderanno il via venerdì 23 alle ore 16 e si protrarranno fino alle 22, per poi riprendere nel pomeriggio di sabato 24. In programma: musica dal vivo, performance di disegno, laboratori per bambini e molto altro.

Come nelle edizioni precedenti, anche quest’anno il PAZ DAY è dedicato a una delle tante anime di Pazienza. In occasione degli ottant’anni della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, il protagonista sarà Sandro Pertini, rappresentato nei disegni della sezione dedicata alla satira politica della Prima Repubblica. «Rendere omaggio a Pazienza significa rinnovare l’impegno verso la libertà creativa e civile che ha ispirato la sua opera. Quest’anno, con Sandro Pertini, ricordiamo anche un importante statista della nostra democrazia», dichiara Nicola Mattoscio, Presidente della Fondazione Pescarabruzzo/CLAP Museum.

Programma dettagliato

A partire dalle 16.00 di venerdì 23, infatti il CLAP Museum si animerà con una serie di appuntamenti speciali: si comincerà con una performance di musica ambient site-specific a cura di Eco-Brain e in contemporanea una sessione di live painting con studenti di arte e fumetto.

A seguire, alle 17.00 si terrà un laboratorio di fumetto per bambini e ragazzi, ispirato a Le Favole di Pazienza, pensato per stimolare la creatività dei più giovani (prenotazione obbligatoria). Alle 17.30, Giulia Basel (Florian Metateatro) interverrà con un reading letterario, inserito nel programma della rassegna cittadina Pescara Leggiti Forte.

Alle 18.00, l’attore Marcello Sacerdote presenterà in anteprima un estratto dello spettacolo Santo Pertini, il cui debutto ufficiale è previsto per il prossimo 2 giugno.

A seguire, alle 19.00, il fumettista Otto Gabos guiderà una visita speciale alla collezione di Andrea Pazienza, offrendo al pubblico uno sguardo inedito sull’opera dell’artista.

La serata proseguirà con l’evento “Gabos disegna, Palazzo suona”: a partire dalle 20.00, nell’area bar del CLAP Museum, prenderà vita una suggestiva performance in cui Gabos realizzerà disegni dal vivo accompagnato dalle sonorità di Umberto Palazzo e Lore, che eseguiranno brani tratti dall’album Belvedere Orientale.

L’evento serale è realizzato in collaborazione con l’Accademia Sommeliers AIES, nuovo partner sinergico dell’area ristoro del CLAP Museum, che per la prima volta aprirà al pubblico in una veste rinnovata.

Il programma riprenderà nel pomeriggio di sabato 24 maggio, a partire dalle 17.30, con una nuova visita guidata alla mostra permanente dedicata a Pazienza. Concluderà la giornata (ore 18.30) il talk “La moda negli anni di Paz”, viaggio nel costume degli anni ’70 e ’80 con la partecipazione di Anita Trivelli (Università degli Studi di Chieti-Pescara) ed Eugenia Paulicelli (City University of New York). L’ingresso all’incontro è libero.

Biglietti validi per il 23 e 24 maggio:

• Ingresso giornaliero €5

Accesso a tutte le attività in programma durante la giornata

• Pass completo €10

Accesso esclusivo al circuito espositivo: CLAP Museum + Imago Museum + Imago Museum / Arte Povera e oltre