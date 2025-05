Casa Natale di Francesco Paolo Michetti: ufficiali i 210.000 euro per la ristrutturazione

L’ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha approvato l’ultimo atto che trasferisce 210.000 euro per la ristrutturazione e la gestione della Casa Natale di Francesco Paolo Michetti, a Tocco da Casauria. Soddisfatto il gruppo consiliare “Insieme In Comune – Agorà di Tocco”: “Universalmente noto come uno dei protagonisti del panorama artistico italiano e internazionale del Secondo Ottocento e oltre – fama che gli valse nel 1909 la nomina a senatore del Regno d’Italia dal Re Vittorio Emanuele III – in tutte le sue opere Michetti ha saputo cogliere l’essenza della sua terra, l’Abruzzo”, si legge in una nota.

“Da quindici anni la Casa Natale è chiusa al pubblico poiché bisognosa di interventi di manutenzione straordinaria. Nella scorsa consiliatura come gruppo consiliare di minoranza avevano invitato i consiglieri regionali a sottoscrivere e presentare un progetto di legge finalizzato a stanziare i fondi necessari alla ristrutturazione. Il consiglio regionale, lo scorso dicembre, ha infatti contemplato nel nuovo bilancio la ristrutturazione della Casa natale di uno dei figli più celebri del piccolo comune pescarese, il pittore e fotografo Francesco Paolo Michetti”, aggiunge ‘Insieme in Comune’.

“Dopo un percorso partito in salita, si è arrivati finalmente ad un testo condiviso ed alla approvazione della legge regionale n. 36 del 17 agosto 2023, con cui è stata destinata la somma di 40.000 euro alla Provincia di Pescara, titolare della Casa Natale di Michetti. Nei mesi successivi tuttavia la Provincia di Pescara ha comunicato che la somma non era in grado di coprire integralmente l’importo necessario”, e per questo motivo ora “il consiglio regionale ha previsto nel bilancio 2025 l’intera somma necessaria, pari a € 170.000, e a seguire la somma di € 30.000 per la gestione della Casa in ciascuno dei due anni successivi (2026 e 2027)”.