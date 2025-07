Matteo Fato in mostra alla Fondazione La Rocca

A pochi giorni dall’apertura della mostra, la Fondazione La Rocca ha il piacere di presentare i prossimi appuntamenti e il Public Program de Il difficile è dimenticare ciò che si è visto per casa (Ritratto di Pescara per caso), personale di Matteo Fato a cura di Simone Ciglia, che coinvolge l’intera città attraverso un’articolata rete di sedi, linguaggi e forme.

Il progetto segna il ritorno espositivo dopo sedici anni dell’artista a Pescara, sua città natale, e costruisce un ritratto poetico e corale del territorio, tra arte, memoria, storia e spazio urbano. Le opere – in parte inedite, in parte riallestite in dialogo con collezioni e contesti – abitano musei, fondazioni e spazi pubblici, in un’indagine sulla pittura e il suo rapporto con il paesaggio, il tempo e la comunità.

Matteo Fato è stato recentemente annunciato tra gli artisti partecipanti alla 18a Quadriennale di Roma Fantastica, all’interno della sezione curata da Luca Massimo Barbero.

Calendario eventi

Giovedì 17 luglio – ore 18.00

Visita guidata Fondazione La Rocca

Con Matteo Fato e Simone Ciglia

Venerdì 18 luglio – ore 18.30

Convento Michetti, Francavilla al Mare (CH)

Omaggio a Francesco Paolo Michetti

Domenica 20 luglio – ore 18.00

Fondazione La Rocca / Lungofiume Pescara

Performance sulla paranza in navigazione

Domenica 20 luglio – ore 18.30

Fondazione La Rocca

Conversazioni michettiane

Con Adriana Gandolfi (antropologa dell’arte)

Daniela Garofalo (storica e critica d’arte contemporanea)

In dialogo con Matteo Fato e Simone Ciglia

Fra i riferimenti fondamentali nel lavoro di Matteo Fato, l’artista Francesco Paolo Michetti è al centro di una conversazione che ne esplora la figura dal punto di vista storico-artistico e antropologico.

Domenica 27 luglio – ore 18.30

Fondazione La Rocca

Conversazioni sulla pittura

Con Davide Ferri (critico, curatore, direttore artistico di Arte Fiera Bologna)

In dialogo con Matteo Fato e Simone Ciglia

Tra i critici e curatori più attenti alle evoluzioni della pittura in Italia, Davide Ferri dialoga con l’artista e il curatore sui molteplici aspetti del medium esplorati nell’ambito della mostra.

Domenica 31 agosto – ore 18.30

Fondazione La Rocca

Conversazioni sulle parole

Con Gianni Garrera (filologo musicale)

Giuseppe Garrera (storico dell’arte)

In dialogo con Matteo Fato e Simone Ciglia

La parola e il linguaggio – elementi decisivi nell’opera di Matteo Fato – sono indagati in una conversazione insieme a Gianni e Giuseppe Garrera, fra gli osservatori più attenti del lavoro dell’artista.

La paranza dotata di una vela di sette metri composta da stracci utilizzati per la pulitura dei pennelli sarà visibile anche il 27 luglio e il 31 agosto dalle 18.00 alle 19.00 nel tratto del fiume Pescara che fronteggia la sede della Fondazione La Rocca.