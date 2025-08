Al Museo delle Genti d'Abruzzo "Luce, Colore, Energia" di Antonio Perilli

Un'esplosione di luce e di colore, in una tensione continua che cattura lo sguardo. Dal 4 al 31 agosto lo Spazio Arte del Museo delle Genti d'Abruzzo ospita "Luce, Colore, Energia", la mostra personale di Antonio Perilli, curata da Andrea Viozzi.

Nato a Cermignano, in provincia di Teramo, l’artista prosegue il suo percorso di ricerca visiva esplorando il potere rivelatore della luce e la forza narrativa della cromia. Ogni sua opera diventa una mappa percettiva in cui il colore si trasforma in veicolo di memoria e architettura di emozioni.

Il colore, per Antonio Perilli, non è solo materia pittorica, ma pulsazione vitale, linguaggio emotivo e tensione interiore. Attraverso la mostra propone un viaggio multisensoriale, in cui la luce — naturale o artificiale — plasma forme ardite e angolazioni che dialogano con lo spazio e con lo spettatore. L’approccio architettonico, derivato dalla sua formazione accademica, si fonde con una sensibilità cromatica raffinata e intensa.

“Le sue pennellate non sono un semplice pantone mentale che rimanda a classificazioni universali, ma sono agganci di aperture, soglie di ricordi, emozioni di memoria anche di una lunghissima tradizione simbolica e artistica e di cui Perilli si candida ad esserne un autorevole esponente.”

Un’occasione per riscoprire, attraverso il filtro del colore e della luce, un nuovo modo di sentire e percepire il mondo.

L’inaugurazione, alle ore 18 del 4 agosto, sarà accompagnata dalle poesie di Antonio D’Angelantonio e Maria Matani e dagli intermezzi musicali del M° Marco Felicioni al flauto, con Alessandro Felicioni alle percussioni.