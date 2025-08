Rubano le ruote a un'auto, rintracciati e denunciati

Tre uomini avevano prelevato le ruote e i cerchioni di una vettura ma sono stati rintracciati dalla Polizia di Stato che li ha denunciati. È successo nella notte scorsa in zona Rancitelli, erano circa le 3:42 quando, alla linea di emergenza, veniva segnalato il furto in atto di cerchi e pneumatici da parte di tre soggetti.

Una volante, mentre stava raggiungendo il luogo della segnalazione, incrociava una vettura che si stava allontanando dal luogo del furto. Le persone a bordo, appena incrociata la pattuglia, hanno repentinamente abbandonato la vettura e tentato di allontanarsi a piedi.I poliziotti sono però riusciti a rintracciare le tre persone e recuperare le chiavi dell’auto che il conducente aveva gettato.

La successiva perquisizione della vettura ha permesso di rinvenire i pneumatici e cerchioni da poco prelevati. Per i tre, rispettivamente di 36, 47 e 35 anni, è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso, il materiale rinvenuto è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario.