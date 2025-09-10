Cepagatti, Anna Seccia e la sua nuova performance di arte collettiva

Nuovo appuntamento con l’arte partecipativa di Anna Seccia: domenica 21 settembre al Relais Toulà a Cepagatti dalle ore 10 alle ore 11:30 all’interno dell’evento Happy Family Day, che durerà fino alle ore 17:30, organizzato da Kaleidos Eventi. L’artista abruzzese ci ha ormai piacevolmente abituati a performance artistiche dove il protagonista indiscusso è il pubblico e le sue tracce; anche in questa occasione sarà così all’interno della giornata dedicata alla famiglia, Anna Seccia realizzerà proprio una “opera collettiva della famiglia".

Non un semplice laboratorio, ma un'esperienza unica e irripetibile: in una grande tela, ogni famiglia potrà contribuire con il proprio colore, creando un capolavoro collettivo che racchiude le emozioni e i legami di tutti i partecipanti. L'opera diventerà il simbolo artistico di quella giornata, una testimonianza della creatività condivisa.

Per partecipare alla performance è necessario acquistare il biglietto del Festival che darà accesso a tutti i laboratori pratici per bambini e genitori nonché spettacoli e attività sportive, utilizzo della piscina e delle aree verdi, gli stand con prodotti tipici e sconti dedicati (fino alle ore 17:30). Per informazioni e per acquistare il tuo biglietto contattare la segreteria Happy Family Day: 349/8132719.